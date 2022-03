Athletico paga 100% do salário e acerta empréstimo de Orejuela do São Paulo de graça

O Athletico-PR acertou o empréstimo de Luís Orejuela até o fim de 2022. O lateral direito, que pertence ao São Paulo terá o seu salário totalmente pago pelo clube paranaense. Ele recebe cerca de R$ 200 mil por mês na Arena da Baixada, conforme apurado pela GOAL com duas fontes distintas.

O atleta de 26 anos estava cedido ao Grêmio pelo Tricolor paulista. A sua passagem por Porto Alegre, porém, durou apenas três meses. Os gaúchos aceitam a sua liberação para o Athletico-PR no mercado da bola e contaram com o aval dos paulistas. Ele se transferiu para os paranaenses nessa segunda-feira (21).

O acordo mantém a opção de compra do período em que Orejuela estava no Grêmio. O Athletico-PR terá que desembolsar 2,5 milhões de euros (R$ 13,61 milhões na cotação atual) para adquirir 50% dos direitos econômicos do colombiano de 26 anos.

Orejuela chega ao Athletico-PR após atuar em apenas oito jogos pelo Grêmio em 2022. No período, não fez gols e nem sequer deu assistências. Ele esteve em campo por 641 minutos.

Fora dos planos do técnico Rogério Ceni no São Paulo, foi novamente emprestado nesta temporada. O atleta foi adquirido por 2 milhões de euros em março de 2021, mas nunca engrenou no Morumbi. O seu contrato com o clube paulista se encerra em 31 de março de 2025.