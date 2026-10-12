"Até mais forte que Ter Stegen": Lothar Matthäus rasga elogios a Jonas Urbig, do Bayern de Munique

O jogador de 23 anos vem se apresentando "muito bem até agora, tanto dentro quanto fora de campo, no Bayern de Munique e na seleção. O jeito como ele joga futebol, a facilidade com que intercepta as bolas... Tudo isso lembra um pouco Manuel Neuer", disse Matthäus ao Sky90.

"Pela tranquilidade com que joga a bola e a coloca em jogo, ele é até melhor do que Ter Stegen. Com a bola nos pés, Urbig é muito mais preciso, muito mais claro e também mais tranquilo em suas ações. E isso tão jovem. Foi por isso que eu disse que ele me lembra o jovem Manuel Neuer", acrescentou Matthäus (65).

Urbig é (ainda) o reserva de Neuer no Bayern de Munique. O titular cometeu uma falha clamorosa no sábado, no empate por 2 a 2 em Augsburg. Na partida do time de Munique contra o Viking Stavanger, fora de casa, pela Liga dos Campeões, na terça-feira (21h/Prime Video), o ex-jogador do Colônia deve assumir o gol para que a carga de trabalho de Neuer seja administrada. Seria sua terceira atuação nesta temporada.

"Ele ainda está aprendendo com Manuel Neuer e, em algum momento, vai substituí-lo, seja ao longo desta temporada ou, no mais tardar, depois dela", afirmou Matthäus. Ele acredita, porém, "que Urbig ainda terá muitas oportunidades de jogar nesta temporada. Pensando no torneio de 2028, Urbig tem todas as condições de se tornar o número 1 nas duas equipes."