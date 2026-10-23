O meio-campista inglês Jude Bellingham, do Real Madrid, está próximo de renovar seu contrato com o clube espanhol, após conversas positivas sobre a prorrogação, em um passo que visa assegurar sua permanência por longos anos no estádio Santiago Bernabéu.

O site da "BBC" afirmou que as negociações podem resultar na assinatura de um novo contrato válido até 2031, apesar de o atual vínculo do jogador, de 23 anos, ainda prever mais de dois anos e meio.

Bellingham chegou ao Real Madrid, vindo do alemão Borussia Dortmund, em 2023, por 103 milhões de euros, e, desde sua chegada, conseguiu marcar 49 gols em 152 partidas com a camisa do time merengue, confirmando seu valor no elenco da equipe.

O jogador inglês fez uma primeira temporada excepcional na capital espanhola, após marcar 19 gols e dar 6 assistências em 28 partidas no Campeonato Espanhol na temporada 2023-2024, contribuindo para a conquista do título de LaLiga pelo Real Madrid, além da vitória na Liga dos Campeões da Europa.

Apesar da queda em seus índices de gols nas temporadas seguintes, Bellingham continuou desempenhando papéis importantes na criação de jogadas e na movimentação ofensiva, além de ter sofrido lesões que afetaram suas participações durante a temporada 2025-2026, antes de iniciar a temporada atual com 3 gols e 3 assistências em 9 partidas.

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A movimentação do Real Madrid para renovar o contrato do jogador reflete a importância de Bellingham no projeto do clube, depois de ele ter evoluído de um meio-campista que se destacava por sua capacidade de marcar gols para um elemento multifuncional, que combina criatividade, esforço físico e flexibilidade tática.

O acordo por um novo contrato reforçaria a estabilidade do jogador dentro do time merengue e daria ao clube maiores garantias de preservar um de seus principais elementos nos próximos anos, diante de suas ambições contínuas de disputar os títulos nacionais e europeus.