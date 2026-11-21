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O diretor esportivo Max Eberl reagiu às duras palavras do técnico do Canadá, Jesse Marsch, dirigidas ao Bayern de Munique após a lesão de Alphonso Davies.

"Ficamos sabendo, mas não vamos reagir a isso", disse Eberl após o empate por 1 a 1 com o 1. FC Köln na noite de sexta-feira. Ele ressaltou: "Se não reagirmos a isso, estaremos reagindo."

Pouco antes, Marsch havia atacado o clube recordista de títulos da Alemanha. "Não tenho a impressão de que o Bayern de Munique dê a mínima para a seleção canadense. E digo isso embora conheça algumas pessoas lá e saiba como os alemães tratam uma seleção, sobretudo quando não é a da Alemanha", afirmou ao portal OneSoccer.

O ex-técnico do RB Leipzig também deixou claro: "Gosto do Bayern de Munique, mas quero que saibam: só porque somos do Canadá não significa que não sabemos o que estamos fazendo nem que somos um bando de idiotas." A seleção canadense quer "o melhor para Alphonso, para o Bayern de Munique e para as relações entre nós".

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Questionado sobre a relação com a federação canadense, Eberl deu uma resposta sugestiva: "Às vezes, é melhor ficar em silêncio." Afinal, há um histórico delicado no qual Davies também foi protagonista.

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Por que o Bayern de Munique chegou a ameaçar processar a federação canadense

A lesão no ligamento cruzado sofrida pelo lateral-esquerdo em março do ano passado provocou um forte atrito entre o Bayern e a Canadian Soccer Association. O clube de Munique criticou a escalação de Davies no jogo sem importância pelo terceiro lugar da Liga das Nações da Concacaf contra os Estados Unidos, enquanto, inicialmente, o Canadá havia descartado a gravidade da lesão.

A gravidade da lesão só foi diagnosticada quando Davies voltou a Munique, o que levou Jan-Christian Dreesen, dirigente do Bayern, a ameaçar até mesmo tomar medidas legais . Após uma conversa para esclarecer a situação, alguns meses depois, o Bayern desistiu de entrar com uma ação.

Getty Images

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Poucos minutos após voltar a ser titular, Alphonso Davies se lesiona de novo

Agora, o conflito parece ter ressurgido depois que Davies sofreu uma lesão nas fibras musculares da parte posterior da coxa esquerda durante a última pausa para jogos de seleções, poucos minutos após voltar a começar uma partida como titular pela primeira vez em mais de 600 dias, e pode desfalcar a equipe pelo restante do ano . O diagnóstico inicial da federação mencionava, de forma um tanto vaga, uma "lesão na parte inferior do corpo". Depois, foi diagnosticada uma "leve distensão muscular".

Além disso, Davies revelou que, antes mesmo do jogo, havia sentido "um pouco de dor na região do joelho, ou seja, na parte inferior da musculatura posterior da coxa". Segundo ele, a equipe médica não minimizou a queixa e chegou a solicitar uma ressonância magnética, que não mostrou nenhuma alteração.

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Para piorar a situação do Bayern, Harry Kane e Michael Olise também se lesionaram contra o Köln . Kane ficará fora por meses. Ismael Saibari e Serge Gnabry também seguem indisponíveis, enquanto Luis Diaz, ao menos, está perto de voltar.