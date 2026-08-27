O renomado jornalista espanhol Josep Pedrerol criticou a decisão de Joan Laporta, presidente do Barcelona, de cancelar a cerimônia que estava marcada para acontecer no estádio Spotify Camp Nou, com o objetivo de homenagear os jogadores do time catalão que se sagraram campeões da Copa do Mundo com a Espanha.

A decisão de Laporta veio após o incidente ocorrido em Elche, quando a polícia deteve um torcedor do Barcelona que portava a bandeira Estelada, símbolo associado ao movimento separatista catalão.

No programa El Chiringuito, Josep Pedrerol respondeu com contundência à decisão de cancelar a homenagem e acusou o presidente do Barcelona de ceder a pressões externas.

O jornal Sport publicou as declarações de Pedrerol, que afirmou: "Isso é ridículo, que os campeões do mundo apareçam no estádio no dia seguinte, como se estivessem entrando escondidos".

Pedrerol destacou que historicamente defendeu Laporta, mas considera que, desta vez, o presidente do Barcelona "foi tomado pelo medo" e agiu influenciado pelo clima político.

E prosseguiu: "Joan Laporta cedeu às pressões. Laporta agora se tornou um político".

O apresentador do programa ressaltou que o presidente do Barcelona não é representante da Assembleia Nacional Catalã nem de qualquer movimento separatista, mas sim o presidente de todos os sócios que o elegeram, sejam eles separatistas ou não.

Para Pedrerol, a decisão de Laporta atinge essa condição de unir a todos, e ele afirmou: "Até agora Laporta era o presidente de todos, mas agora se tornou o presidente de alguns catalães separatistas, da maioria".

Pedrerol relacionou diretamente o cancelamento da cerimônia de homenagem com o incidente ocorrido em Elche, dizendo: "Depois do que aconteceu com um torcedor do Barcelona que portava a bandeira Estelada e foi detido pela polícia, Laporta decidiu que não haveria homenagem. E, por essa razão, os campeões do mundo não poderão comemorar o título da Espanha com os torcedores".

O jornalista continuou seu discurso e comparou a situação com o que aconteceu no estádio Santiago Bernabéu, onde Marc Cucurella e Mikel Oyarzabal comemoraram juntos o título da Copa do Mundo diante da torcida do Real Madrid.

Pedrerol disse: "Que belo o que aconteceu no Bernabéu, quando Cucurella comemorava o título e pedia a Oyarzabal que se aproximasse para comemorarem juntos a vitória da Espanha".

E concluiu: "Quando a política entra no futebol, temos um problema".

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