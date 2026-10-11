A imprensa catalã manteve seus ataques ao português José Mourinho, técnico do Real Madrid, após sua ausência na coletiva de imprensa que seguiu a vitória sobre o Villarreal (1 a 0), neste sábado, em uma partida que teve a expulsão de Vinícius Júnior, estrela merengue, por puxar o cabelo do adversário Nathan Saliba.

Sérgio R. Viñas afirma, em artigo no jornal "Sport", que o José Mourinho "conciliador, pacífico e tranquilo" que parecia ter chegado ao Real Madrid "desapareceu por completo", menos de dois meses após o início da temporada. Apenas nove partidas bastaram para que o treinador português exibisse "o melhor catálogo de ferramentas de vitimização" nas coletivas de imprensa, segundo o artigo.

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Mourinho justificou a decisão com o desejo de ficar no banco de reservas nos dois próximos jogos, contra Sevilla e Barcelona, ou seja, segundo o autor, "sentiu-se incapaz de conter sua raiva pela atuação da arbitragem" e preferiu o silêncio por temer uma punição em razão do que poderia dizer.

A partida teve cânticos nas arquibancadas do Real como "Negreira ainda arbitra", "corrupção na federação" e "Tebas, vá embora agora".

O autor considera que o Bernabéu raramente foi visto "se entretendo, na ausência de bom futebol, com teorias da conspiração", avaliando que isso é "uma linha narrativa que serve para esconder o essencial": o Real Madrid sob o comando de Mourinho "ainda não arrancou" e está "preso nas carências que arrasta das duas temporadas anteriores".

A expulsão de Vinícius

A expulsão de Vinícius Júnior foi o "foco do barulho" na partida, algo que Viñas descreveu como "um cartão vermelho muito claro" de acordo com o regulamento.

O relato explica que Vinícius foi expulso "por puxar o cabelo de um adversário, com a bola em jogo e sem que a bola estivesse em disputa entre os dois". O autor entende que essa redação garante sua suspensão por pelo menos duas partidas, o que significa sua ausência no Clássico no estádio Camp Nou dentro de duas semanas, e a punição pode se estender por causa da "atitude agressiva" registrada pelo árbitro.

Viñas acredita que o problema de Vinícius vai além de seu "gesto irresponsável". O clube não esconde sua preocupação com sua condição física, já que ele está "muito longe do nível que se conhece dele", sobretudo depois de assinar uma "renovação milionária" que se estende até 2032.

O autor acrescentou que a torcida branca recebeu Vinícius com vaias quando ele entrou em campo, porque "algo se rompeu entre o Bernabéu e o brasileiro na temporada passada, e não parece uma ferida de cura fácil".

Ele considerou que a reação de seus companheiros e de Mourinho, que formaram um grande círculo para abraçá-lo depois do gol que acabou sendo anulado, mostrou a "vontade coletiva de mimar Vinícius e recuperar sua melhor versão", um "tratamento que, até agora, fracassou", segundo o autor.



