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Ataque a Ancelotti: uma pessoa insolente, e peço a Raphinha que finja estar lesionado como Mbappé

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Rafinha precisa sofrer uma lesão

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Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, convocou Raphinha, estrela do Barcelona, para integrar o elenco da canarinho nos amistosos contra o Japão e Singapura, durante a próxima data Fifa.

Raphinha terá de percorrer uma distância aérea de cerca de 22 mil quilômetros, considerando ida e volta, em meio ao crescente receio do Barcelona quanto a uma lesão do jogador.

O jornal Sport publicou as declarações do jornalista Juan Boqué, feitas à rádio Cadena SER, sobre a atitude que Raphinha deveria tomar.

Boqué disse: "A coisa é muito simples, o que ele deve fazer é se machucar".

E continuou: "Depois do jogo contra o Atlético de Madrid, Raphinha deve dizer que está sentindo algumas dores. Os jogadores do Barcelona precisam aprender a fazer isso".

Ele reforçou: "Kylian Mbappé já fez isso com a seleção da França, e não desfalcou nenhuma partida do Real Madrid".

Já o analista Iván San Antonio explicou: "Ancelotti é uma pessoa descarada. Já o convocou três vezes, e em todas elas acabou lesionado".

E destacou: "Depois da lesão, Raphinha não jogou muito pelo Barcelona. Achávamos que conseguiríamos recuperá-lo razoavelmente bem, mas agora ele terá de voltar à seleção do Brasil para disputar amistosos nos quais não há nada em jogo".

Iván San Antonio concluiu: "Carlo Ancelotti deveria ter tido mais humanidade".

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