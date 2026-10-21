Javier Tebas, presidente da La Liga, fez declarações surpreendentes sobre o Paris Saint-Germain, clube que sempre foi alvo constante das críticas do dirigente espanhol.

Depois de anos criticando o Paris Saint-Germain e seu modelo econômico, o presidente da liga espanhola, desta vez, elogiou o clube parisiense.

Durante sua passagem por Mônaco para participar da feira "Sportel", um evento dedicado à indústria do esporte, o jornal "L'Équipe" o questionou sobre a evolução do Paris Saint-Germain, cujos gastos e modelo econômico e administrativo sempre foram alvo de críticas.

Tebas reconheceu que houve um grande avanço na gestão do clube parisiense, ao declarar: "Suas receitas e despesas agora estão muito mais equilibradas, o que não acontecia antes".

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E prosseguiu: "Eles estão finalmente no caminho certo, o caminho que esperávamos".

Trata-se de declarações surpreendentes vindas de um homem que sempre criticou duramente os investimentos dos proprietários cataris.

Ainda assim, Javier Tebas não concede carta branca ao clube parisiense. Embora celebre essa evolução, o presidente da liga espanhola espera que o clube francês mantenha essa nova disciplina a longo prazo, acrescentando: "Espero que o Paris Saint-Germain continue nesse rumo sem que a situação volte a se deteriorar".

Essas declarações representam um ponto de virada na relação entre o presidente da La Liga e o campeão francês, que sempre foi alvo de suas críticas quanto ao cumprimento das regras econômicas do futebol europeu.

Depois de ter recebido críticas ferrenhas por seu modelo desequilibrado, o Paris Saint-Germain parece finalmente atender às exigências do presidente da liga espanhola.