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O Barcelona intensificou o monitoramento do português Gustavo Varela, atacante do Monza, que se tornou um dos principais talentos em ascensão do Campeonato Italiano nesta temporada. Suas atuações de destaque e seus números excepcionais de gols chamaram a atenção de vários grandes clubes europeus.

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O Barcelona está entre os principais clubes que acompanham a evolução do jovem atacante, nascido em 2005, que se impôs com força no Campeonato Italiano graças à sua notável capacidade de finalização.

Segundo a Sky Sport Italia, olheiros do clube catalão estiveram presentes na partida entre Monza e Fiorentina, na qual Varela seguiu mostrando seu potencial ao marcar dois gols.

O segundo gol chamou atenção em especial. Ele o marcou de forma brilhante, de calcanhar, em um lance que revelou sua grande qualidade técnica e confirmou sua eficiência ofensiva e sua personalidade marcante dentro de campo.

O atacante português chegou a 11 gols em 11 partidas no Campeonato Italiano e a 13 gols em 12 jogos oficiais, somando todas as competições na temporada.

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Na lista de artilheiros do Campeonato Italiano, ele só fica atrás de Donyell Malen, que tem uma média de gols melhor.

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Concorrência forte

De acordo com a Sky Sport Italia, o Barcelona não é o único clube que intensificou o monitoramento de Varela. A Inter de Milão acompanha o jogador há algum tempo, enquanto relatos indicam que o Napoli já fez contatos iniciais com o empresário dele.

Juventus e Arsenal também observam a evolução do atacante português, diante do crescente interesse de vários grandes clubes por seu futebol.

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O empresário do jogador deve viajar à Itália na próxima semana para se reunir com os dirigentes esportivos do Monza e discutir a situação do atacante, cujo valor de mercado aumentou consideravelmente em apenas alguns meses.

O preço do negócio

Por sua vez, o jornal português A Bola revelou mais detalhes sobre a possível transferência. Pedro Obiang, diretor esportivo do Monza, admitiu que o clube italiano vem recebendo várias propostas pelo atacante e que está disposto a analisá-las.

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Ele acrescentou que um valor entre 25 e 30 milhões de euros pode ser um ponto de partida adequado para iniciar as negociações, embora a crescente concorrência pelo jogador possa elevar consideravelmente o valor da transação.

O Monza fez um ótimo negócio no verão europeu passado, ao contratar Varela junto ao Benfica por apenas 2 milhões de euros, além de bônus atrelados ao desempenho.

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O clube português manteve 20% dos lucros de uma futura venda do jogador, o que também o deixa muito interessado em acompanhar as movimentações em torno do atacante.

As atuações excepcionais de Varela também abriram as portas da seleção principal de Portugal. Ele foi convocado, mas ainda não fez sua estreia internacional.

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O Barcelona segue estudando o mercado de transferências em busca de atacantes jovens com grande faro de gol e margem de evolução, características que Varela reúne.

Ao contrário de outros nomes na lista de interesses do clube catalão, o valor do atacante português pode, por ora, permanecer dentro de limites relativamente acessíveis para o Barcelona.

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A diretoria esportiva do clube não quer deixar de acompanhar um dos atacantes em ascensão mais promissores do futebol europeu, sobretudo diante das atuações que ele vem apresentando e do crescente interesse por seu futebol.