O atacante espanhol sabe bem o tamanho do desafio que espera o Alavés, mas apoia sua confiança em um passado recente: nos últimos anos, sua equipe foi uma adversária dura no Bernabéu e nunca foi presa fácil para o gigante madrilenho.
"Fomos adversários fortes no Santiago Bernabéu nos últimos anos. Lembrem-se do que fizemos lá", disse Toni Martínez em um vídeo publicado no canal do clube no "YouTube".
O atacante do Alavés acrescentou que sua equipe precisa tentar impor o próprio estilo de jogo diante do Real Madrid e não recuar diante das estrelas do adversário, por mais difícil que seja a missão.
Em declarações reproduzidas pelo jornal espanhol "Mundo Deportivo", Martínez continuou: "Sabemos como é difícil competir com os clubes da elite mundial, entre eles o Real Madrid. Isso está à vista de todos". Ele se referia à última partida do time merengue na Champions League, na qual voltou a vencer ao golear o PSV Eindhoven por 5 a 1.
Apesar da vitória expressiva do Real Madrid na Europa, Toni Martínez não vê nela motivo para medo, e sim um estímulo extra para dar o seu melhor. Segundo ele, o Alavés fará todo o possível para complicar a vida do time merengue.
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"São jogadores de nível altíssimo, independentemente de quem jogar, e vamos fazer o nosso máximo para dificultar ao máximo as coisas para eles, para que não consigam vencer", afirmou o jogador.
Toni Martínez também falou sobre o moral elevado no elenco do Alavés após a última vitória, destacando que a equipe recuperou o espírito ofensivo que havia perdido nos jogos anteriores.
"Foi uma atuação excelente, a equipe fez um esforço enorme e recuperamos aquele espírito ofensivo que tinha faltado nos últimos jogos", ressaltou.
O jogador explicou que a torcida teve papel importante nessa virada positiva, garantindo que os atletas entenderam desde o primeiro minuto a importância da última partida e que os torcedores também sentiram isso.
"Percebemos desde o primeiro minuto a importância do jogo, e os torcedores também sentiram isso", disse. Ele acrescentou que "a torcida valoriza o seu apoio, e foi exatamente isso que aconteceu".
Embora prefira pensar jogo a jogo, Toni Martínez não deixou de olhar para as três próximas partidas antes do fim do ano, que, na sua visão, vão definir muita coisa para a equipe: "Em certa medida, elas podem determinar a nossa posição e o quanto estaremos tranquilos".
Com essas declarações, Toni Martínez deixa claro que o Alavés entra no duelo de sábado com uma mentalidade diferente, a de uma equipe que não teme os grandes e acredita ser capaz de incomodar o Real Madrid em sua casa e diante de sua torcida.