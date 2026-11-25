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Sem medo do nome Real Madrid nem da atmosfera intimidadora do Santiago Bernabéu. Foi com esse espírito confiante que Toni Martínez, atacante do Deportivo Alavés, mandou um recado claro antes do aguardado confronto do próximo sábado contra o time merengue: sua equipe não vai a Madri a passeio, mas para lutar por uma surpresa.

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O atacante espanhol sabe bem o tamanho do desafio que espera o Alavés, mas apoia sua confiança em um passado recente: nos últimos anos, sua equipe foi uma adversária dura no Bernabéu e nunca foi presa fácil para o gigante madrilenho.

"Fomos adversários fortes no Santiago Bernabéu nos últimos anos. Lembrem-se do que fizemos lá", disse Toni Martínez em um vídeo publicado no canal do clube no "YouTube".

O atacante do Alavés acrescentou que sua equipe precisa tentar impor o próprio estilo de jogo diante do Real Madrid e não recuar diante das estrelas do adversário, por mais difícil que seja a missão.

Em declarações reproduzidas pelo jornal espanhol "Mundo Deportivo", Martínez continuou: "Sabemos como é difícil competir com os clubes da elite mundial, entre eles o Real Madrid. Isso está à vista de todos". Ele se referia à última partida do time merengue na Champions League, na qual voltou a vencer ao golear o PSV Eindhoven por 5 a 1.

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Apesar da vitória expressiva do Real Madrid na Europa, Toni Martínez não vê nela motivo para medo, e sim um estímulo extra para dar o seu melhor. Segundo ele, o Alavés fará todo o possível para complicar a vida do time merengue.

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"São jogadores de nível altíssimo, independentemente de quem jogar, e vamos fazer o nosso máximo para dificultar ao máximo as coisas para eles, para que não consigam vencer", afirmou o jogador.

Toni Martínez também falou sobre o moral elevado no elenco do Alavés após a última vitória, destacando que a equipe recuperou o espírito ofensivo que havia perdido nos jogos anteriores.

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"Foi uma atuação excelente, a equipe fez um esforço enorme e recuperamos aquele espírito ofensivo que tinha faltado nos últimos jogos", ressaltou.

O jogador explicou que a torcida teve papel importante nessa virada positiva, garantindo que os atletas entenderam desde o primeiro minuto a importância da última partida e que os torcedores também sentiram isso.

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"Percebemos desde o primeiro minuto a importância do jogo, e os torcedores também sentiram isso", disse. Ele acrescentou que "a torcida valoriza o seu apoio, e foi exatamente isso que aconteceu".

Embora prefira pensar jogo a jogo, Toni Martínez não deixou de olhar para as três próximas partidas antes do fim do ano, que, na sua visão, vão definir muita coisa para a equipe: "Em certa medida, elas podem determinar a nossa posição e o quanto estaremos tranquilos".

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Com essas declarações, Toni Martínez deixa claro que o Alavés entra no duelo de sábado com uma mentalidade diferente, a de uma equipe que não teme os grandes e acredita ser capaz de incomodar o Real Madrid em sua casa e diante de sua torcida.