Atacante da Uruguai alerta: a Arábia Saudita venceu a Argentina

Federico Vinias, atacante da seleção uruguaia, alertou para a dificuldade do confronto que se aproxima contra a Arábia Saudita, na noite de segunda-feira, horário da costa leste dos Estados Unidos, no Hard Rock Stadium, em Miami.

Vinias disse, em declarações reproduzidas pelo jornal saudita “Al-Riyadiah”: “É um jogo extremamente complicado, pois eles têm jogadores de destaque. E há um precedente na Copa do Mundo de 2022, quando disputaram sua primeira partida contra a Argentina e venceram”.

E continuou: “Não podemos ser excessivamente confiantes, pois será um confronto muito difícil, e a primeira partida é sempre difícil”.

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E acrescentou: “Repetir o que fizemos em 2010 (chegar às semifinais da Copa do Mundo) seria algo muito positivo para nós, é o que vejo pessoalmente... Estamos trabalhando duro para apresentar um bom desempenho, não apenas por nós mesmos, mas também pelas nossas famílias e pela torcida que nos apoia”.

Sobre as orientações de seu técnico argentino, Marcelo Bielsa, e seu possível papel no ataque ao lado de Darwin Núñez, Vinícius declarou: “Marcelo sempre exige entusiasmo e orienta os atacantes a pressionarem alto e desgastarem a defesa e os adversários”.

E acrescentou: “Se isso se confirmar (a formação com dois atacantes), posso facilmente jogar ao lado de um atacante puro, pois já fiz isso em alguma fase da minha carreira. Acho que a presença de dois atacantes puros permite dividir as tarefas, pressionar, atrair os zagueiros e, talvez, dar ao meu companheiro a oportunidade de receber a bola com mais liberdade”.

E concluiu: “Posso recuar facilmente, porque faço isso no Real Oviedo, mas também sou um jogador capaz de pressionar a zaga para abrir espaço, neste caso para o Darwin. Sei desempenhar ambas as funções, não terei nenhum problema com isso.”