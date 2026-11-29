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O goleiro alemão Marc-André ter Stegen voltou a figurar na lista de lesionados do Ajax, da Holanda.

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Ter Stegen, que chegou ao Ajax por empréstimo do Barcelona no último verão europeu, desfalcou o time no importante duelo contra o Feyenoord pelo Campeonato Holandês, na noite de domingo, e terá de ficar afastado dos gramados por cerca de duas semanas.

Segundo o jornal Sport, o técnico do Ajax, Míchel Sánchez, confirmou a notícia antes do início da partida, mais uma edição do clássico De Klassieker.

Ter Stegen se lesionou na última quinta-feira, durante o jogo entre Ajax e FC Thun pela Conference League.

O goleiro começou a sentir dores durante a partida e, após os exames iniciais, o departamento médico identificou a lesão como um problema leve.

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Ainda assim, a comissão técnica do Ajax preferiu não arriscar no processo de recuperação de Ter Stegen, sobretudo diante da sequência de jogos que aguarda o time da capital holandesa nas próximas semanas.

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O próprio Míchel detalhou a situação do goleiro da seleção alemã em declarações à ESPN, nas quais fez uma estimativa inicial do tempo que ele pode ficar fora dos gramados.

"Ele já sentia algumas dores na quinta-feira passada, mas é uma lesão leve", disse o treinador.

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"O médico diz que Ter Stegen pode precisar de duas semanas para se recuperar, mas é preciso sempre ter cautela ao lidar com lesões", acrescentou.

A lesão do goleiro alemão ocorre em um momento importante da temporada. Antes da pausa de inverno, o time comandado por Míchel tem pela frente uma série de jogos em diferentes competições, o que exige manter a regularidade e administrar adequadamente o desgaste físico dos jogadores.

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Mais especificamente, o Ajax enfrentará o FC Den Bosch pela copa, depois o FC Utrecht pelo Campeonato Holandês e o Sint-Truiden pela Conference League, em seguida o SC Cambuur e o Getafe pela competição continental e, por fim, o Go Ahead Eagles.

Essa sequência de partidas obriga a comissão técnica do Ajax a fazer alguns ajustes e buscar soluções diante da ausência de seu goleiro titular.

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Nesse período, Maarten Paes assumirá a meta do time, como já aconteceu no confronto com o Feyenoord.

Paes teve a responsabilidade de defender as cores do Ajax em um dos jogos mais marcantes da temporada, um duelo que sempre ganha importância excepcional pela rivalidade histórica entre os dois clubes.

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A ausência de Ter Stegen foi um dos principais destaques do De Klassieker, que terminou com os dois times dividindo os pontos.

Feyenoord e Ajax empataram por 1 a 1, em uma partida de grande peso para a classificação do Campeonato Holandês, embora o resultado tenha deixado impressões diferentes nos dois times, de acordo com os objetivos de cada um.

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O maior beneficiado pelo tropeço dos rivais foi o Eindhoven, que já havia cumprido sua missão ao vencer o Go Ahead Eagles, resultado que lhe permitiu ampliar a vantagem na liderança.

Com isso, o Eindhoven passou a ter 3 pontos de vantagem sobre o Ajax e 6 sobre o Feyenoord.