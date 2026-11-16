Astro do Real Madrid, Vinicius Jr assume a pressão no Brasil e promete proteger Endrick e Estevao das críticas

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Vinicius Junior fez um apelo à nova geração de talentos brasileiros e afirmou estar pronto para assumir a enorme pressão de representar a seleção brasileira. O astro do Real Madrid admitiu que teve dificuldades para reencontrar sua melhor forma após uma eliminação decepcionante na Copa do Mundo, mas agora está decidido a proteger os jovens jogadores do país.

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Vinicius assume papel de liderança no Brasil

Em uma declaração franca durante a concentração da seleção em Singapura, Vinicius deixou claro que entende sua condição de veterano no elenco, apesar de ter apenas 26 anos. Com uma nova geração de talentos, liderada por Endrick e Estevao, ganhando espaço, o ponta acredita que cabe a ele absorver a maior parte das cobranças do público para que os companheiros mais jovens possam jogar com liberdade. Ele tem consciência das expectativas depositadas nele como ícone mundial e campeão da Champions League várias vezes.

"Os mais jovens devem vir para cá para aproveitar, se divertir e jogar sem responsabilidade", disse Vinicius, segundo o Globo Esporte. "Já joguei duas Copas do Mundo, e a maior responsabilidade tem que ser minha, porque tenho mais experiência, porque sou um dos melhores do mundo. Já posso assumir esse papel para que jovens como Endrick, Estevao e outros possam aprender e evoluir, enquanto eu, Raphinha, Marquinhos, Magalhaes e Bruno Guimaraes defendemos e assumimos essa responsabilidade."

Uma nova mentalidade para a seleção brasileira

O atacante reconheceu que sua transformação em uma liderança levou tempo e admitiu que, antes, tinha dificuldade para encarar os amistosos da seleção com a mesma intensidade das partidas oficiais. Ele observou que o público brasileiro exige excelência independentemente da ocasião e que agora "virou a chave" para estar plenamente preparado em todos os jogos pelo país.

"As críticas depois da Copa do Mundo são normais. Os torcedores esperam quatro anos para ganhar a Copa, e decepcionamos o país inteiro que torcia por nós. Recebo críticas desde os 16 anos, quando fui vendido ao Real Madrid. Aprendi que cada um fala o que quer, e preciso absorver o que é bom para mim", observou.

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"Joguei mal em muitas partidas pela seleção; existe o hábito de jogar amistosos pelo clube como se fossem apenas mais um jogo, e demorei para entender que, na seleção, os amistosos são como a Copa do Mundo e que preciso estar preparado. Os torcedores não se importam se é só um amistoso. Tenho que entrar em campo, fazer gols e levar o time à vitória. Demorei para entender isso."

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Reflexão sobre um período difícil após a Copa do Mundo

Vinicius não fugiu da autocrítica ao falar sobre sua recente queda de rendimento no clube . Ele admitiu que o impacto emocional da eliminação precoce do Brasil diante da Noruega na Copa do Mundo de 2026 o levou a um período de descanso. Segundo o próprio jogador, ele priorizou o tempo com a família e a recuperação mental em vez de manter sua rigorosa rotina de treinos durante as férias, o que resultou em um início mais lento na atual temporada na Espanha.

"Acredito que não me preparei melhor depois da Copa do Mundo, porque o impacto da Copa é muito grande para todos nós, brasileiros. Perder tão cedo foi algo que não esperávamos. Então aproveitei as férias para curtir de verdade, descansar, distrair a cabeça e passar mais tempo com a minha família. Acabei treinando menos do que nos últimos anos", revelou o jogador do Real Madrid.

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O trabalho com Carlo Ancelotti

O atacante também falou sobre sua relação com Carlo Ancelotti e expressou sua satisfação com a presença do italiano na comissão técnica da seleção. Depois de trabalhar de perto com ele na capital espanhola, Vinicius atribui ao experiente treinador a transformação de sua carreira e a ajuda para se tornar mais decisivo diante do gol, tanto pelo clube quanto pela seleção.

"Sempre tive um carinho muito grande por ele. Ele mudou minha história no Real Madrid e no futebol. Sempre me defendeu e me orientou da melhor maneira", explicou o atacante. "Quando soube que ele viria para a seleção brasileira, fiquei feliz porque sabia que meus números melhorariam. Já é meu décimo gol com ele, e antes eu tinha marcado apenas seis. Temos que errar menos, fazer as coisas em pouco tempo, e não tenho dúvidas de que ele vai encontrar nosso melhor time, a melhor formação, para jogarmos como brasileiros."