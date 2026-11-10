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Marc Cucurella saiu em defesa de Pablo Maffeo após um confronto bastante polêmico entre Valencia e Real Madrid no Mestalla. O jogador da seleção espanhola admitiu ter um temperamento tão esquentado quanto o de seu compatriota e afirmou que o que acontece em campo fica em campo.

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Confusão toma conta do Mestalla

Cucurella falou sobre Maffeo após um confronto marcado por muita tensão entre Valencia e Real Madrid no Mestalla. Depois do apito final, houve uma briga generalizada no vestiário, enquanto Antonio Rudiger trocou palavras acaloradas com um torcedor nas arquibancadas.

Maffeo foi uma das figuras centrais de uma partida que terminou sob enorme tensão. Além disso, o lateral participou de uma entrevista inusitada no intervalo do jogo, pela qual mais tarde precisou pedir desculpas publicamente.

Como lidar com uma personalidade intensa

Em entrevista à Cadena COPE, Cucurella foi questionado diretamente sobre sua relação com Maffeo e os acontecimentos durante a partida. O jogador do Madrid não teve problemas em descrever o temperamento explosivo do colega e afirmou que sabe exatamente como lidar com ele em campo.

“Nós nos conhecemos há muito tempo”, explicou Cucurella à rádio espanhola. “Já sei como ele é. E, bem, no fim das contas... eu também sou um pouco assim.”

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Ao ser questionado mais a fundo sobre a conhecida agressividade do defensor, Cucurella não mediu palavras. “Sim, muito intenso. Muito intenso, um pouco louco e tudo mais. E, bem, no fim das contas, ficou tudo bem.”

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Tudo fica em campo

Apesar da tensão do confronto, Cucurella ressaltou que a agressividade de Maffeo se limita ao campo. Ele destacou, inclusive, a capacidade do colega de deixar tudo para trás após a partida como uma das características que mais respeita nele.

“Nós conversamos e estava tudo muito bem”, concluiu, rindo. “No fim das contas, gosto disso porque, durante o jogo, ele é bastante intenso, bastante chato, bastante detestável, mas, quando o jogo acaba, acabou. Gosto disso porque também sou um pouco assim. Deixamos tudo em campo.”

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Deixando a polêmica para trás

Os desdobramentos da partida tensa no Mestalla devem continuar enquanto as autoridades analisam os vários incidentes. A briga no vestiário após o jogo e o confronto de Rudiger com a torcida certamente dominarão as manchetes nos próximos dias.