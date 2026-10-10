O Milan se prepara para movimentações fortes no mercado de transferências de inverno, depois de receber um novo aporte financeiro que reforça suas ambições de fortalecer o elenco e recuperar seu espaço entre os grandes da Europa.

De acordo com o site francês "Foot Mercato", Gerry Cardinale, dono do Milan, injetou 50 milhões de euros nos cofres do clube, em uma medida que busca sustentar sua capacidade financeira e acelerar o projeto de retorno à disputa pelos mais altos níveis.

Essa medida chega em meio às pressões financeiras enfrentadas pelo Milan, após o fracasso em se classificar para a Liga dos Campeões por duas temporadas consecutivas, além do registro de prejuízos que chegaram a 24 milhões de euros no último ano fiscal, com previsões de que o déficit continue na temporada 2026-2027.

No plano esportivo, o Milan planeja aproveitar o período de transferências de inverno para reforçar o elenco, e se destacam os nomes do brasileiro Endrick, atacante do Real Madrid, e do português Gonçalo Inácio, zagueiro do Sporting de Lisboa, entre as principais opções em pauta.

Inácio é um alvo antigo do clube italiano, depois de ter seu nome associado ao Milan no último verão, enquanto a negociação por Endrick parece mais próxima do formato de empréstimo, diante da busca do atacante brasileiro por uma oportunidade maior de atuação.

Por outro lado, a contratação do zagueiro português pode exigir um investimento financeiro significativo, o que coloca a diretoria do Milan diante do desafio de equilibrar suas ambições esportivas e suas considerações financeiras.

O Milan havia gastado cerca de 160 milhões de euros durante o período de transferências de verão e ocupa a quinta colocação no Campeonato Italiano, enquanto busca continuar reforçando seu plantel e voltar regularmente à Liga dos Campeões, em paralelo ao projeto de desenvolvimento do estádio San Siro e ao fortalecimento de sua presença no cenário europeu.



