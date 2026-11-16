Astro do Bayern perde a cabeça no vestiário após lesão: "É disso que tenho medo"

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Um dos principais astros do Bayern de Munique sofreu um novo revés durante a sua participação pela seleção, o que reacendeu as preocupações sobre a sua capacidade de recuperar a estabilidade física, depois de uma série de problemas que o afastaram dos gramados por longos períodos nos últimos tempos.

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O Bayern de Munique anunciou que o seu lateral-esquerdo sofreu uma ruptura muscular na parte posterior da coxa esquerda, de acordo com os exames realizados pelo departamento médico do clube. Com isso, o jogador vai desfalcar o time bávaro nos próximos jogos, sem que o clube tenha definido o tempo de afastamento, segundo publicou a revista Der Spiegel nesta segunda-feira.

Davies se lesionou na sua última partida pelo Canadá, no último sábado, em um jogo que terminou cedo para ele: o jogador foi obrigado a deixar o campo com apenas seis minutos do confronto contra a Guatemala, pela ida das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf, que a seleção canadense venceu por 3 a 2.

A partida marcou a primeira vez que Davies foi titular pela seleção do seu país em mais de 600 dias, mas ele não conseguiu terminá-la. O jogador sentiu dores entre a coxa e o joelho antes de se lesionar sem nenhum contato de um adversário. Ele explicou ainda que sentiu uma torção nas costas durante o jogo e disse: "Senti que não conseguia correr".

Aos 26 anos, Davies falou ao canal canadense "OneSoccer" sobre a frustração com as repetidas lesões na coxa: "Não é nada agradável sofrer lesões na coxa uma vez atrás da outra". Em seguida, revelou o receio de precisar passar por uma cirurgia: "Agora estamos falando de uma operação, e é disso que tenho medo".

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A irritação do jogador não terminou com a saída de campo. Ele admitiu que perdeu a cabeça no vestiário: "Eu estava muito irritado no vestiário e não sabia o que estava acontecendo". Davies também revelou que quebrou algumas lixeiras, um reflexo do tamanho da frustração que tomou conta dele após a nova lesão.

Davies tem um longo histórico de lesões: sofreu uma ruptura do ligamento cruzado em 2025, que o afastou dos gramados por vários meses, e depois voltou a ter outros problemas físicos na primavera deste ano. O jogador já havia falado sobre o impacto psicológico que enfrentou por não saber quando voltaria nem em que condições estaria ao retomar os jogos.

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O jogador vinha atuando com frequência pelo Bayern nesta temporada, inclusive como ponta-esquerda, mas a nova lesão o obriga a parar mais uma vez. Enquanto isso, o clube, que enfrenta o Colônia pela 10ª rodada na próxima sexta-feira, não divulgou uma previsão para o seu retorno aos treinos e às partidas.

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Por outro lado, Serge Gnabry está perto de voltar: na manhã desta segunda-feira, ele fez o seu primeiro treino individual no gramado do centro de treinamento do clube, após a lesão muscular sofrida no confronto do Bayern contra o Borussia Dortmund, que terminou empatado por 2 a 2 no fim de outubro. Jamal Musiala também pode voltar a ser relacionado, enquanto o técnico Vincent Kompany não poderá contar com Luis Díaz, Ismael Saibari e Manuel Neuer.

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