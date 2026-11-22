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A súmula do árbitro Alejandro José Hernández Hernández revelou detalhes da expulsão do espanhol Fermín López, jogador do Barcelona, durante o duelo contra o Villarreal, que terminou com vitória do time catalão por 3 a 2.

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O documento aponta que o meio-campista se dirigiu ao quarto árbitro e contestou suas decisões com a frase "Não brinque comigo", antes de deixar o campo rumo ao vestiário sem esperar que o cartão vermelho fosse mostrado a ele.

De acordo com a súmula, a expulsão aconteceu aos 74 minutos de partida, depois que Fermín López foi até o quarto árbitro e protestou usando a frase "Não brinque comigo", o que levou a equipe de arbitragem a decidir pela expulsão e pela aplicação do cartão vermelho.

No entanto, o jogador foi para o vestiário antes que o árbitro pudesse mostrar o cartão diretamente a ele, e o episódio levantou questionamentos sobre o que de fato aconteceu entre o atleta do Barcelona e o quarto árbitro durante o confronto.

O lance irritou o alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, que também recebeu cartão amarelo depois de ir até o árbitro Alejandro José Hernández Hernández para perguntar o motivo da expulsão do meio-campista. O treinador não estava convencido da decisão e queria saber em que o árbitro se baseou para punir Fermín, sobretudo porque o jogador havia ajudado a equipe a voltar para o jogo ao marcar o gol de empate, antes de o confronto terminar com vitória do Barcelona por 3 a 2.

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Flick comentou o episódio após a partida e afirmou que não sabia exatamente o que havia acontecido entre Fermín e o quarto árbitro, porque não ouviu o que o meio-campista disse. Segundo ele, o árbitro estava com a atenção voltada para o banco de reservas do Barcelona e, quando se aproximou para pedir uma explicação sobre o cartão vermelho, foi surpreendido ao também receber o cartão amarelo, situação que aumentou sua irritação com as decisões da arbitragem na partida.

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O técnico alemão não escondeu o descontentamento com o árbitro Hernández Hernández e deu a entender que não foi a primeira vez que algo assim aconteceu em sua relação com ele, ao dizer: "Com esse árbitro, é sempre a mesma coisa", em referência ao acúmulo de reclamações contra suas decisões.

As críticas também se estenderam a outros lances do jogo, já que ele considerou que Lamine Yamal sofreu faltas claras que não foram marcadas pelo árbitro. Ao mesmo tempo, pediu que seus jogadores aceitassem as decisões e se concentrassem em apresentar um desempenho melhor em campo.

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Apesar da polêmica em torno da expulsão de Fermín, Flick fez questão de elogiar a reação de seus jogadores e a capacidade de superar o início difícil, depois que o Barcelona chegou a perder por dois gols de diferença nos primeiros sete minutos, antes de se reequilibrar e virar o placar. Para ele, a equipe apresentou um nível muito superior no segundo tempo, com melhor organização e movimentação ofensiva, o que ajudou o time a voltar para o jogo e conquistar a vitória, apesar da pressão imposta pelo andamento da partida.