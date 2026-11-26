Compartilhar Siga GOAL no Google

Joan García, goleiro do Barcelona, tem se acostumado a entrar em campo mesmo sentindo leves dores no joelho direito, por causa do edema que sofre desde 16 de setembro, no duelo contra o Racing Santander.

Publicidade

García desfalcou o time na partida seguinte, contra o Sevilla, e também não atuou pela seleção espanhola na primeira Data Fifa da temporada, por causa de uma lesão que não é considerada grave, mas que não pode ser totalmente superada da noite para o dia.

De acordo com o jornal Sport, Joan García consegue lidar com esse problema, que não afeta em nada o seu rendimento no Barça.

Ainda assim, o edema ainda não desapareceu, e por isso os fisioterapeutas do Barcelona acompanham Joan García de perto, para que a recuperação se complete de forma gradual.

Durante a partida contra o Villarreal, o goleiro Livaković foi visto saindo para fazer o aquecimento pouco antes do fim do primeiro tempo.

Publicidade Publicidade

Joan García sentia um pouco de dor, mas o problema foi tratado durante o intervalo, e ele voltou a campo no segundo tempo.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Diante do Sabah, pela Champions League, Joan García jogou a partida inteira e fez defesas importantes, embora tenha sofrido um gol após uma falha de concentração da equipe.

O nível de Joan García confirma que o problema no joelho não é um obstáculo para ele. O goleiro mantém os reflexos rápidos, sai com velocidade da área e salta sem qualquer dificuldade para segurar as bolas aéreas.

Publicidade

Não há motivos para preocupação, ainda que Livaković esteja pronto para entrar se for necessário.

O goleiro croata está à frente de Szczesny na hierarquia da posição e será a primeira opção caso seja preciso fazer uma troca no gol, como aconteceu no duelo disputado no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Publicidade

Mesmo assim, o clima no Barcelona é de tranquilidade. Joan García está pronto para seguir competindo, e provou isso no confronto contra o Sabah.

O goleiro disputou 17 partidas oficiais pelo Barcelona nesta temporada, sofreu 20 gols e não foi vazado em 5 jogos. No total, somou 1.486 minutos em campo, com 39 defesas.

Publicidade

Já na Champions League, depois de jogar os 90 minutos contra o Sabah, partida que terminou com vitória do Barcelona por 4 a 1, ele chegou a 5 jogos, com 7 gols sofridos e 16 defesas.