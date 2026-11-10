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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduzido por

Astro do Barcelona deixa sua seleção em lágrimas: não estou preparado

Atlético de Madrid x Barcelona
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A. Christensen
Dinamarca
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Temores de uma nova recaída

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Andreas Christensen voltou a atuar no último domingo, durante o confronto com o Atlético de Madrid, após disputar 30 minutos na partida do Campeonato Espanhol realizada no estádio Metropolitano, isso depois de se recuperar de uma lesão muscular no reto femoral da coxa esquerda, que o afastou dos gramados por mais de um mês e meio.

O zagueiro dinamarquês, de 30 anos, recusou-se a arriscar seu retorno aos gramados, diante das lesões recorrentes que vem sofrendo ao longo das últimas temporadas e que afetaram constantemente suas participações. Por isso, decidiu se retirar da lista da seleção de seu país durante a atual data Fifa, apesar de não desejar tomar essa decisão, segundo revelou o técnico da seleção dinamarquesa.

Brian Riemer, técnico da seleção da Dinamarca, disse em declarações divulgadas pelo jornal "Tipsbladet" nas últimas horas: "Ele percebeu que não estava pronto e, por isso, teve que se desculpar por não poder se juntar ao grupo. Diante da condição física pela qual está passando atualmente, ele não se sente apto a disputar os jogos internacionais".

O treinador enfatizou que a decisão partiu apenas de Christensen e que ele a tomou a contragosto, esclarecendo: "Ele ama a seleção da Dinamarca. Era a voz de um homem à beira das lágrimas quando falei com ele por telefone ontem à noite, porque se sente muito frustrado e incomodado com essa situação".

E apesar de a decisão ter partido do zagueiro do Barcelona, o técnico da seleção dinamarquesa compreende sua posição e considera que seu retorno às partidas deve acontecer de forma gradual, para preservar sua integridade, afirmando: "Mesmo que ele possa ficar no banco de reservas e atuar por cinco minutos, ainda há um longo caminho pela frente antes que esteja apto a disputar 90 minutos e competir no mais alto nível".

De todo modo, Riemer espera poder contar com Andreas Christensen na próxima data Fifa, garantindo que seu histórico repleto de lesões não significa sua exclusão dos planos, ao dizer: "Temos o mesmo interesse em que ele esteja pronto em março".

Frustração por causa das lesões

Durante a atual temporada, o experiente zagueiro do Barcelona, que renovou seu contrato há alguns meses por mais duas temporadas, desfalcou o time em sete partidas até agora por causa de lesão.

Já na temporada passada, ficou de fora de 36 partidas com a seleção da Dinamarca e com o Barcelona, em decorrência de lesões e problemas físicos diversos, entre eles uma ruptura do ligamento cruzado.

E na temporada 2024-2025, Christensen não esteve disponível para disputar 50 partidas por causa de problemas no tendão de Aquiles e de uma lesão muscular de origem patológica.

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