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Alex Baena, estrela da seleção espanhola, saiu em defesa de seu treinador Luis de la Fuente e da forma como ele lidou com o caso de Lamine Yamal.

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Álex Baena, estrela da seleção espanhola, saiu em defesa de seu treinador, Luis de la Fuente, e da maneira como ele lidou com o caso Lamine Yamal.

O meio-campista do Atlético de Madrid afirmou que o jovem ponta do Barcelona não recebeu nenhum privilégio por parte do técnico da seleção espanhola, destacando que seu corte da lista anterior se deveu ao fato de sofrer de algumas dores físicas.

O jornal Mundo Deportivo publicou as declarações de Álex Baena durante a coletiva de imprensa de apresentação da partida entre Espanha e Inglaterra pela Liga das Nações da Europa, neste domingo.

Quando questionado sobre se aceitaria conceder a Yamal um tratamento especial, Baena disse: "Sim, mas ele não recebeu nenhum privilégio. Ele terminou a partida no Metropolitano sentindo algumas dores, passou pelos exames médicos, e a questão ficou por aí. E, se em algum momento tivermos que dar a ele um tratamento preferencial, todos os jogadores entenderiam isso".

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Baena também quis diminuir a importância do alvoroço gerado em torno da decisão de De la Fuente, destacando: "Temos que entender que nunca tivemos um jogador que recebesse tanta atenção quanto Lamine Yamal".

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E prosseguiu: "Mas acredito que Luis de la Fuente teria agido da mesma forma com qualquer outro jogador. O alvoroço vem mais de fora do que o que acontece dentro da seleção".

O jogador internacional destacou que o clima dentro do vestiário da seleção espanhola refletiu o quanto a situação foi tratada com naturalidade.

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O meio-campista também avaliou a situação da seleção inglesa, próxima adversária da Espanha, e não hesitou em colocar as duas seleções entre as mais fortes do cenário internacional.

Ele disse: "Acredito que nós, ao lado da Inglaterra, somos as duas melhores seleções do mundo. A Inglaterra é a que está mais pronta atualmente, e conta com um grupo de grandes jogadores".

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Sobre Harry Kane, recentemente premiado com a Bola de Ouro, Baena reconheceu que teria preferido a vitória de um jogador espanhol ou de Lamine Yamal na premiação, mas considerou que a conquista do atacante inglês foi merecida.

Baena alertou para as principais fontes de perigo nas fileiras da seleção inglesa, afirmando: "Kane e Bellingham estão entre os melhores jogadores em suas posições. Temos que ter cuidado com a capacidade deles de avançar diretamente em direção ao gol, e dar a eles atenção especial".

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Baena abordou também sua evolução pessoal e as críticas que recebeu quando entrou na lista da seleção que participou da Copa do Mundo.

O jogador natural de Almería reconheceu que sua temporada anterior não foi a melhor de sua carreira, mas defendeu a confiança que De la Fuente lhe depositou constantemente, e falou sobre a mudança que ocorreu em seu nível desde então.

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Ele disse: "Acredito que é compreensível que as pessoas critiquem a decisão de me convocar. Sempre reconheci que minha temporada não foi a melhor. Mas o treinador sempre confiou em mim, e eu dava tudo de mim a 100%. Além disso, contribuo muito para criar um clima positivo dentro do grupo. E é verdade que a Copa do Mundo me ajudou a dar um salto de qualidade que eu não era capaz de alcançar antes, e agora vivo a melhor fase da minha carreira".

Por fim, o jogador do Atlético de Madrid ressaltou a importância de manter a série de partidas sem derrota, que fez da seleção espanhola a dona do mais longo histórico de jogos consecutivos sem perder.

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E concluiu: "Damos muita importância a isso. Nenhum de nós gosta de perder. E é importante ver até onde podemos chegar".