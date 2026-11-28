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Ángel Pérez, destaque do Deportivo Alavés, exaltou o trabalho coletivo de sua equipe na noite da vitória por 2 a 1 sobre o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, pela 14ª rodada de La Liga.

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O jornal Sport publicou as declarações de Pérez à Movistar Plus, nas quais ele admitiu ter vivido uma daquelas noites que ficarão gravadas em sua memória para o resto da vida.

“Esta é uma noite cujos detalhes vou contar aos meus filhos, se Deus quiser. Não encontro palavras para expressar o que estou sentindo”, disse o jogador.

“Meu corpo está tremendo. Esta vitória não tem preço. Fizemos história com este clube tão tradicional, e merecíamos isso”, acrescentou.

O lateral-direito do Deportivo Alavés balançou a rede do goleiro Thibaut Courtois no segundo tempo: recebeu um passe de Mariano Díaz e driblou o goleiro belga antes de mandar a bola para o fundo do gol.

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Ángel Pérez afirmou que os resultados negativos recentes da equipe, comandada por Quique Sánchez Flores, não refletiam o tamanho do esforço feito pelos jogadores.

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“Os resultados que conseguimos no último período não refletiam o trabalho que a equipe vinha apresentando, e provamos isso hoje”, garantiu.

Quando perguntado sobre sua atuação individual, Ángel Pérez preferiu destacar a contribuição de todos os companheiros para encerrar a sequência de dez vitórias consecutivas do Real Madrid.

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“A equipe inteira foi excepcional. Se todos nós não estivéssemos no nosso melhor hoje, tanto os onze jogadores que começaram a partida quanto todos que estavam no banco de reservas, não teríamos conseguido esta vitória”, disse.

Ele também falou sobre a forma como os jogadores do Alavés lidaram com o lance do pênalti inicialmente marcado a favor de Jude Bellingham, antes de o árbitro César Soto Grado anulá-lo após revisão do VAR. O lance terminou com a expulsão do meio-campista inglês, que recebeu o segundo cartão amarelo.

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“No fim das contas, temos uma tela onde podemos ver o lance rapidamente, e pedimos a revisão porque é isso que temos que fazer”, explicou Ángel Pérez.