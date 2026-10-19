O Barcelona segue monitorando talentos capazes de reforçar o elenco, depois de o suíço Johan Manzambi, jogador do Aston Villa, ter entrado no radar de interesses do clube catalão, diante de seu destaque notável no período recente da Premier League.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", o Barcelona não fecha as portas para as oportunidades disponíveis no mercado de transferências, mesmo nas posições que parecem, em teoria, bem servidas.

Rodri, meio-campista, representa o exemplo mais recente disso, já que o meio-campo do time catalão não parecia precisar de reforço, diante de contar com Pedri, De Jong, Gavi, Bernal, Dani Olmo e Fermín López, que têm a qualidade suficiente para ocupar a escalação titular ou desempenhar um papel importante dentro da política de rotação.

Mas o surgimento de uma oportunidade adequada impõe a necessidade de aproveitá-la, o que aconteceu com Rodri, depois de Deco se movimentar para concluir a negociação, levando o jogador a vestir a camisa número 16.

E o mesmo cenário pode se repetir com Johan Manzambi, o meio-campista suíço que defende as cores do Aston Villa sob o comando de Unai Emery, depois de impressionar seus adversários e os observadores da Premier League.

O jogador, que veste a camisa número 44, marcou três gols e deu duas assistências nos últimos quatro jogos que disputou, depois de se recuperar definitivamente das dores no joelho que o acompanhavam desde a Copa do Mundo.

No entanto, os níveis excepcionais que Manzambi vem apresentando começaram muito antes disso. Após uma temporada marcante com seu antigo clube, o Freiburg, na qual marcou sete gols e deu outras nove assistências, além de ter sido eleito o melhor jogador jovem da Liga Europa, participou da Copa do Mundo, onde foi considerado uma das principais revelações do torneio, depois de marcar três gols e dar duas assistências com a camisa da seleção da Suíça, antes de sentir dores no joelho que o privaram de participar do confronto contra a Argentina e o afastaram do início da temporada.

O Aston Villa acertou com o Freiburg a transferência do meio-campista suíço, capaz de desempenhar múltiplas funções em diferentes posições do campo, por 60 milhões de euros, tornando-se a contratação mais cara da história do clube inglês sob o comando de Unai Emery.

E, com os grandes níveis que o jogador apresentou nos últimos meses, ele começou a atrair o interesse de vários clubes.

Graeme Bailey, jornalista do site "TEAMtalk", citou o nome do Barcelona entre os clubes interessados em sua contratação, ao lado de Liverpool e Bayern de Munique.

A direção esportiva do Barcelona, liderada por Deco, acompanha a evolução do jogador de 21 anos, considerando-o uma opção possível para reforçar o time durante a próxima janela de transferências de verão.

E a importância desse movimento pode aumentar caso um dos jogadores do time saia primeiro, especialmente porque convencer o clube inglês a abrir mão de seu jovem talento não será uma tarefa fácil.

Espera-se que a contrapartida financeira constitua o maior obstáculo para qualquer clube que deseje contar com seus serviços.