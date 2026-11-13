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Italy v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD5Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
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Astro da França: se você deixa migalhas para os italianos, eles as aproveitam

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Adrien Rabiot, capitão da seleção da França, criticou a atuação de sua equipe após a derrota para a Itália por 3 a 1, na noite de quinta-feira, no estádio San Siro, em Milão, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

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Rabiot considerou que a seleção francesa fez um bom primeiro tempo, mas desperdiçou chances que poderia ter aproveitado para definir a partida mais cedo, antes que a seleção italiana se aproveitasse dos erros dos Bleus e virasse o resultado a seu favor.

O meio-campista afirmou, em declarações à imprensa após a partida: "Fizemos um primeiro tempo muito bonito e criamos várias chances. Acho que poderíamos ter definido e matado o jogo".

E acrescentou: "Eles marcaram na primeira finalização que tiveram. Eu conheço bem esses italianos, e se você deixar migalhas para eles, eles as pegam. Em alguns momentos, nós avançávamos com mais jogadores do que o necessário, e eles nos puniram em alguns períodos".

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Rabiot voltou a reforçar esse ponto, dizendo: "Nós avançávamos com mais jogadores do que o necessário, e a Itália soube como nos punir ao menor erro".

Rabiot usou a braçadeira de capitão da seleção francesa contra a Itália, pela primeira vez em sua carreira internacional, diante da ausência de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé por lesão.

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O confronto foi disputado no estádio San Siro, que o internacional francês conhece bem, por ser o estádio onde disputa suas partidas com o Milan.

A França havia começado a partida de forma forte e abriu o placar com um gol de Michael Olise aos dez minutos, mas a Itália alcançou o empate por meio de Francesco Pio Esposito aos 26 minutos.

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No segundo tempo, Davide Frattesi marcou o gol que colocou a Itália em vantagem aos 63 minutos, antes de Pio Esposito acrescentar o terceiro gol de pênalti aos 75 minutos, depois de seu irmão Sebastiano Esposito ter desperdiçado outro pênalti mais cedo no mesmo tempo.

Com esse resultado, a seleção italiana elevou sua pontuação para 10 pontos, igualando-se à França na liderança do Grupo 1, ficando à frente dela graças ao resultado dos confrontos diretos, enquanto Zinedine Zidane sofreu sua primeira derrota desde que assumiu o comando da seleção francesa.

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A seleção italiana não vencia a França em casa desde 5 de maio de 1962, quando a superou pelo placar de 2 a 1 na cidade de Florença.

Durante aquele confronto histórico em 1962, a seleção francesa saiu na frente por meio de Jean-Claude Piumi aos 28 minutos, antes de o italiano José Altafini responder com dois gols consecutivos, aos 47 e aos 51 minutos, dando a vitória aos donos da casa.

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Desde aquela data, as duas seleções disputaram vários confrontos em solo italiano, sem que a Azzurra conseguisse repetir a vitória, até quebrar o jejum na noite de quinta-feira, após 64 anos.

A França havia conquistado a vitória em sua última visita ao estádio San Siro, em novembro de 2024, pelo placar de 3 a 1, também dentro das competições da Liga das Nações da Europa.

Written byMuhammad Sharaf Eldeen

Editor-chefe de turno

Resumo Profissional

Jornalista egípcio multidisciplinar, dedicado a oferecer aos leitores uma visão jornalística abrangente e precisa. Possuo mais de 13 anos de experiência em meios impressos e audiovisuais, tendo colaborado com alguns dos maiores jornais, plataformas digitais e canais de televisão no Egito e no mundo árabe. Desde abril de 2017, desempenho as funções de Editor de Turno (Shift Manager) e Editor de Desk no Kooora, o principal site de desporto árabe, trabalhando com uma equipa de elite de profissionais altamente qualificados.

Sou apaixonado por redigir artigos e análises desportivas lógicas e acessíveis — evitando complexidades desnecessárias — mantendo sempre os mais elevados padrões de rigor e objetividade. Acredito firmemente que as preferências pessoais não devem interferir no trabalho jornalístico; a informação é um compromisso e a integridade é a ética suprema da profissão mediática.

Percurso Pessoal e Filosofia Futebolística

A minha história com o futebol começou aos cinco anos, inspirado pela paixão da minha família durante o Mundial de 1994. Desde então, o futebol tornou-se parte integrante da minha vida, tanto como jogador quanto como espetador.

Uma das memórias futebolísticas mais marcantes da minha infância é a histórica final da UEFA Champions League entre o Bayern de Munique e o Manchester United, em Camp Nou, a 26 de maio de 1999. Naquela noite, a reviravolta épica dos "Red Devils" marcou o início da minha lealdade vitalícia ao gigante alemão, que continua a ocupar um lugar de destaque no meu coração.

Áreas de Especialização

Graças à minha experiência em diversos setores da comunicação, especializo-me em:

História do Futebol: Conhecimento profundo da história do futebol europeu e, em particular, do alemão.

Análise Tática: Previsão de cenários de jogo e análises táticas detalhadas.

Scouting: Capacidade de identificar jovens talentos e analisar o seu potencial técnico.

Marcos e Momentos Relevantes

Guardo muitas memórias felizes no futebol, mas a mais significativa a nível internacional foi a conquista da Champions League de 2001 pelo Bayern de Munique frente ao Valência, que representou a minha primeira grande alegria continental com o clube.

O Meu Onze Ideal de Todos os Tempos:

Guarda-redes: Manuel Neuer.

Defesa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Médios: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Avançados: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (O Fenómeno).

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