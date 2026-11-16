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Vinicius Junior fez uma avaliação surpreendentemente sincera de suas atuações recentes pelo Real Madrid e pela seleção brasileira. O atacante de 26 anos admitiu que o cansaço após a Copa do Mundo, somado a distrações fora de campo, contribuiu para um início mais lento na temporada atual.

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O impacto emocional da Copa do Mundo

Em uma demonstração de sinceridade, Vini admitiu que sua preparação após a Copa do Mundo não esteve à altura de seus padrões habituais. O brasileiro explicou que o peso emocional do torneio afetou significativamente sua concentração. O atacante reconheceu que a dor da eliminação precoce contribuiu para sua decisão de se afastar das exigências dos treinos de alto nível durante as férias.

“Acredito que não me preparei melhor depois da Copa do Mundo, porque o impacto da Copa é muito grande para todos nós, brasileiros. Perder tão cedo foi algo que não esperávamos. Então, aproveitei as férias para realmente me divertir, descansar, me distrair e passar mais tempo com minha família. Acabei treinando menos do que nos últimos anos”, disse Vini, conforme citado pelo Globo Esporte.

À sombra de Messi e Ronaldo

Vini falou sobre a enorme pressão de permanecer no topo do futebol mundial e apontou a longevidade fora do comum de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo como a maior referência, embora quase impossível de alcançar. Aos 26 anos, o craque brasileiro, que segue ditando os padrões mais altos do esporte, sabe bem o que é necessário para dominar o futebol ano após ano.

“Manter um nível tão alto por tanto tempo é sempre muito difícil. Acredito que só Cristiano Ronaldo e Messi conseguiram mantê-lo por tantos anos, alcançando os mesmos números. Sou humano, erro muitas vezes, mas sempre tento melhorar. Tento entender mais sobre futebol, sobre o dia a dia, mas tenho 26 anos e também preciso aproveitar um pouco a vida”, explicou durante a entrevista coletiva.

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Distrações do mercado e renovação de contrato

O astro do Real Madrid admitiu abertamente que um verão marcado por intensas especulações sobre uma transferência e por uma tensa novela em torno da renovação de seu contrato afetou seriamente seu bem-estar mental. Com grandes clubes europeus interessados em contratá-lo e seu futuro no Santiago Bernabeu indefinido, o atacante revelou que as distrações fora de campo prejudicaram muito sua concentração às vésperas da nova temporada.

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“Isso talvez tenha afetado meu início de temporada. A questão da minha renovação também, de tantos clubes terem me procurado no último verão, mexeu muito com a minha cabeça, assim como a situação no Real Madrid. Mas a temporada é muito longa”, observou o craque.

Vini promete reação no Real Madrid

Apesar do início lento, Vini segue otimista quanto à sua capacidade de reverter a situação. Ele citou seu histórico de começos discretos seguidos de finais de temporada em grande forma como prova de que está perto de voltar a jogar seu melhor futebol. Ao identificar cedo seus pontos fracos, espera recuperar o foco para a reta decisiva da temporada, quando tradicionalmente se destaca pelo Real Madrid.

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“Na temporada passada, até dezembro, eu tinha marcado apenas cinco gols. Depois, terminei com mais de 20 gols, como em todas as outras temporadas. Acredito que estou me preparando, evoluindo, porque, no momento mais decisivo da temporada, estou sempre lá”, afirmou com confiança.