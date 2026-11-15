Como assistir a Macedônia do Norte x Eslovênia com uma VPN

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. Escolha um provedor confiável de serviço de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para mudar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Liga das Nações B - Rodada 6 16 de nov. de 2026 - 14:45 Todor Proeski Arena

A Macedônia do Norte recebe a Eslovênia na Todor Proeski Arena, em Skopje, pelo Grupo 1 da Liga B da Liga das Nações da UEFA. Há pouco em disputa na parte de cima da tabela, mas muito orgulho em jogo.

A equipe de Goce Sedloski teve uma campanha desastrosa. A Macedônia do Norte perdeu as cinco partidas que disputou na Liga das Nações e ocupa a última posição do grupo, depois de sofrer muitos gols ao longo da campanha e marcar apenas alguns em toda esta janela de jogos.

A Eslovênia chega a Skopje com sua situação na Liga das Nações já definida para esta janela. A equipe de Bostjan Cesar empatou por 0 a 0 com a Suíça em Maribor na partida anterior, resultado suficiente para garantir a promoção dos suíços à Liga A.

Para a Eslovênia, o empate prolongou uma sequência de resultados irregulares. A equipe chega a este confronto com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos e buscará encerrar a fase de grupos de forma positiva.

O retrospecto do confronto direto favorece a Eslovênia, que venceu a Macedônia do Norte por 2 a 0 no primeiro encontro entre as equipes, em setembro. Foi a atuação mais convincente dos eslovenos na fase de grupos e serve de referência para o que os visitantes buscarão nesta partida.

Com a Suíça já promovida e o último jogo da Escócia contra os suíços como o outro confronto de destaque, esta partida tem implicações limitadas para a classificação do grupo, mas segue sendo um duelo competitivo da Liga das Nações.

Confira tudo o que você precisa saber para assistir a Macedônia do Norte x Eslovênia ao vivo.

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