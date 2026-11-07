Como assistir a Le Mans x Monaco com uma VPN

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Prévia da partida

Campeonato Francês - Rodada 10 8 de nov. de 2026 - 11:15 Stade Marie-Marvingt

O Le Mans recebe o Monaco no Stade Marie-Marvingt no domingo, 8 de novembro de 2026, em uma partida da Ligue 1 que encontra os dois clubes em momentos muito diferentes em suas respectivas temporadas.

O Le Mans de Patrick Videira chega em má fase, com quatro derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 0 para o Troyes e, nas últimas semanas, tem encontrado dificuldades para manter a regularidade.

O Monaco ocupa a sétima posição na tabela da Ligue 1 e tem ambições reais de disputar competições europeias, embora a equipe de Filipe Luis venha alternando resultados. Depois de perder por 3 a 1 para o Paris FC no campeonato, reagiu com uma vitória por 2 a 0 sobre o FC Nordsjælland pela Liga Conferência no meio da semana.

Lamine Camara tem sido um dos jogadores mais influentes do Monaco nesta temporada. O senegalês de 22 anos traz energia e qualidade tanto na defesa quanto no ataque, e sua presença no meio-campo será fundamental para a forma como o Monaco tentará controlar a partida no Stade Marie-Marvingt.

Paris Brunner se tornou a opção preferida do Monaco para o ataque nesta temporada. O jogador de 20 anos vem se destacando na Ligue 1 e ganhando espaço à frente de atacantes mais experientes.

O Le Mans não contará com vários jogadores do time principal por lesão, o que limita as opções de Videira e aumenta a pressão sobre um elenco que já tem encontrado dificuldades para conseguir resultados. O Monaco também chega à partida com algumas preocupações relacionadas a lesões.

Confira a seguir todos os detalhes sobre como assistir a Le Mans x Monaco ao vivo, incluindo opções de transmissão pela TV e pela internet, horário de início e as últimas notícias das equipes.

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