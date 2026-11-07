Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Campeonato Francês
team-logoLe Mans
Stade Marie-Marvingt
team-logoMônaco
Assista aqui! Caze TVAssista aqui! Xsports
Com a ajuda da

Assista a Le Mans x Monaco ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Le Mans x Mônaco
Le Mans
Mônaco
Campeonato Francês

Um guia com tudo o que você precisa saber para assistir a Le Mans x Monaco ao vivo pela Ligue 1 hoje.

Como assistir a Le Mans x Monaco com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ser útil.

NordVPN

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita

Assista futebol onde quiser
  • Obtenha uma VPN confiável. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
  • Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.
  • Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
  • Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo de streaming oficial da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
  • Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login no serviço da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Prévia da partida

crest
Campeonato Francês - Rodada 10
Stade Marie-Marvingt

O Le Mans recebe o Monaco no Stade Marie-Marvingt no domingo, 8 de novembro de 2026, em uma partida da Ligue 1 que encontra os dois clubes em momentos muito diferentes em suas respectivas temporadas.

O Le Mans de Patrick Videira chega em má fase, com quatro derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 0 para o Troyes e, nas últimas semanas, tem encontrado dificuldades para manter a regularidade.

O Monaco ocupa a sétima posição na tabela da Ligue 1 e tem ambições reais de disputar competições europeias, embora a equipe de Filipe Luis venha alternando resultados. Depois de perder por 3 a 1 para o Paris FC no campeonato, reagiu com uma vitória por 2 a 0 sobre o FC Nordsjælland pela Liga Conferência no meio da semana.

Lamine Camara tem sido um dos jogadores mais influentes do Monaco nesta temporada. O senegalês de 22 anos traz energia e qualidade tanto na defesa quanto no ataque, e sua presença no meio-campo será fundamental para a forma como o Monaco tentará controlar a partida no Stade Marie-Marvingt.

Paris Brunner se tornou a opção preferida do Monaco para o ataque nesta temporada. O jogador de 20 anos vem se destacando na Ligue 1 e ganhando espaço à frente de atacantes mais experientes.

O Le Mans não contará com vários jogadores do time principal por lesão, o que limita as opções de Videira e aumenta a pressão sobre um elenco que já tem encontrado dificuldades para conseguir resultados. O Monaco também chega à partida com algumas preocupações relacionadas a lesões.

Confira a seguir todos os detalhes sobre como assistir a Le Mans x Monaco ao vivo, incluindo opções de transmissão pela TV e pela internet, horário de início e as últimas notícias das equipes.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Le Mans x Mônaco

3-1-4-2
Le Mans crest
Le Mans
LEM
Formação
Mônaco crest
Mônaco
ASM
4-2-3-1
N. KocikN. KocikN. BoisseN. BoisseS. YohouS. YohouR. TorrenteR. TorrenteA. RabillardA. RabillardL. CalodatL. CalodatL. BretelleL. BretelleL. BuadesL. BuadesA. LaurayA. LaurayH. DialloH. DialloL. MafoutaL. MafoutaL. HradeckyL. HradeckyS. SaneS. SaneVandersonVandersonF. NazinhoF. NazinhoE. DierE. DierM. AblineM. AblineM. CoulibalyM. CoulibalyL. CamaraL. CamaraA. GolovinA. GolovinD. ZakariaD. ZakariaP. BrunnerP. Brunner
Mônaco crest
Mônaco
ASM
3-1-4-2
Le Mans

Time titular

Mônaco

Técnico

  • P. Videira
  • Luis

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google