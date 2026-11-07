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Campeonato Italiano - Rodada 11 8 de nov. de 2026 - 12:00 Giuseppe Meazza

Inter x Como terá transmissão ao vivo pela DAZN, Sky Sport e NOW. Veja a seguir os detalhes para acompanhar a partida na TV e por streaming.

O Giuseppe Meazza recebe um dos jogos mais aguardados desta rodada da Serie A: Inter e Como se enfrentam em um clássico lombardo que coloca frente a frente duas equipes com ambições muito diferentes, mas ambas em boa fase.

A Inter de Cristian Chivu chega a este jogo após uma ótima atuação na Champions League: a equipe venceu o Feyenoord por 3 a 0 em Roterdã, com Djed Spence entre os destaques. No campeonato, porém, a derrota no clássico contra o Milan ainda pesa, e o time busca regularidade.

O Como, por sua vez, vive uma fase excepcional. A equipe de Cesc Fabregas acaba de golear o Lens por 9 a 1 na Champions League, resultado que repercutiu por toda a Europa, e não perde há semanas na Serie A. Cinco vitórias consecutivas nos últimos cinco jogos oficiais retratam um grupo que não sabe o que é crise.

Fabregas construiu algo raro no futebol italiano: uma equipe capaz de jogar um futebol espetacular e conquistar resultados. O 9 a 1 sobre o Lens não é um caso isolado: antes, vieram as goleadas sobre o Leipzig e o Manchester United. O Como não é mais uma surpresa, é uma realidade.

Do outro lado, Chivu ainda espera que os reforços ingleses contratados no verão europeu, Stones, Jones e Spence, encontrem regularidade. Spence mostrou sinais positivos contra o Feyenoord, mas os outros dois ainda estão fora de ação.

Na Serie A, a Inter ocupa o segundo lugar, e o Como, o quarto: um confronto direto que pode alterar o equilíbrio da classificação.

Veja a seguir todas as informações sobre onde assistir a Inter x Como ao vivo na TV e por streaming.

Notícias das equipes

Chivu não poderá contar com Lautaro Martinez, Luis Henrique, Curtis Jones e John Stones: uma ausência importante no ataque e várias baixas na defesa e no meio-campo. A provável escalação da Inter tem Josep Martinez no gol; Bisseck, Bastoni e Akanji na defesa; Diouf, Carlos Augusto, Spence, Sucic, Barella e Calhanoglu no meio-campo; e Marcus Thuram como única referência no ataque.

Fabregas, por sua vez, não poderá contar com Trevoh Chalobah, Assane Diao, Jesus Rodriguez, Moise Kean e Jayden Addai. Apesar das ausências, a equipe do Como segue competitiva: Butez no gol; Yan Couto, Ramon, Kempf e Kaiki na defesa; Milla e Ricci no meio-campo; e Nico Paz, Baturina e Da Cunha na linha de três meias ofensivos, dando apoio a Douvikas.

Momento das equipes

A Inter somou quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais, com um saldo geral de gols positivo. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 0 sobre o Feyenoord na Champions League, enquanto a derrota veio no clássico contra o Milan, por 3 a 1, na Serie A. A Inter mostrou solidez nas competições europeias e marcou gols em todos os últimos jogos que venceu.

O Como venceu todos os últimos cinco jogos oficiais, marcando um total impressionante de gols. A vitória mais recente foi a surpreendente goleada por 9 a 1 sobre o Lens na Champions League, com três gols de Douvikas. Antes, o Como havia vencido o Manchester United por 4 a 1, também em uma competição europeia: uma sequência que fala por si só.

Confrontos anteriores

O último confronto entre as duas equipes foi em abril de 2026, quando a Inter venceu o Como por 3 a 2 na Copa da Itália. Nos cinco encontros mais recentes, a Inter levou a melhor em três ocasiões, enquanto o Como conquistou uma vitória e um empate. O confronto direto pela Serie A em dezembro de 2025 terminou com uma vitória da Inter por 4 a 0 em Milão.

Classificação

Na Serie A, a Inter ocupa atualmente o segundo lugar na classificação, enquanto o Como está em quarto.