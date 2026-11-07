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Inter x Como terá transmissão ao vivo pela DAZN, Sky Sport e NOW. Veja a seguir os detalhes para acompanhar a partida na TV e por streaming.
O Giuseppe Meazza recebe um dos jogos mais aguardados desta rodada da Serie A: Inter e Como se enfrentam em um clássico lombardo que coloca frente a frente duas equipes com ambições muito diferentes, mas ambas em boa fase.
A Inter de Cristian Chivu chega a este jogo após uma ótima atuação na Champions League: a equipe venceu o Feyenoord por 3 a 0 em Roterdã, com Djed Spence entre os destaques. No campeonato, porém, a derrota no clássico contra o Milan ainda pesa, e o time busca regularidade.
O Como, por sua vez, vive uma fase excepcional. A equipe de Cesc Fabregas acaba de golear o Lens por 9 a 1 na Champions League, resultado que repercutiu por toda a Europa, e não perde há semanas na Serie A. Cinco vitórias consecutivas nos últimos cinco jogos oficiais retratam um grupo que não sabe o que é crise.
Fabregas construiu algo raro no futebol italiano: uma equipe capaz de jogar um futebol espetacular e conquistar resultados. O 9 a 1 sobre o Lens não é um caso isolado: antes, vieram as goleadas sobre o Leipzig e o Manchester United. O Como não é mais uma surpresa, é uma realidade.
Do outro lado, Chivu ainda espera que os reforços ingleses contratados no verão europeu, Stones, Jones e Spence, encontrem regularidade. Spence mostrou sinais positivos contra o Feyenoord, mas os outros dois ainda estão fora de ação.
Na Serie A, a Inter ocupa o segundo lugar, e o Como, o quarto: um confronto direto que pode alterar o equilíbrio da classificação.
Veja a seguir todas as informações sobre onde assistir a Inter x Como ao vivo na TV e por streaming.
Notícias das equipes
Prováveis escalações de Inter de Milão x Como
Chivu não poderá contar com Lautaro Martinez, Luis Henrique, Curtis Jones e John Stones: uma ausência importante no ataque e várias baixas na defesa e no meio-campo. A provável escalação da Inter tem Josep Martinez no gol; Bisseck, Bastoni e Akanji na defesa; Diouf, Carlos Augusto, Spence, Sucic, Barella e Calhanoglu no meio-campo; e Marcus Thuram como única referência no ataque.
Fabregas, por sua vez, não poderá contar com Trevoh Chalobah, Assane Diao, Jesus Rodriguez, Moise Kean e Jayden Addai. Apesar das ausências, a equipe do Como segue competitiva: Butez no gol; Yan Couto, Ramon, Kempf e Kaiki na defesa; Milla e Ricci no meio-campo; e Nico Paz, Baturina e Da Cunha na linha de três meias ofensivos, dando apoio a Douvikas.
Momento das equipes
A Inter somou quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais, com um saldo geral de gols positivo. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 0 sobre o Feyenoord na Champions League, enquanto a derrota veio no clássico contra o Milan, por 3 a 1, na Serie A. A Inter mostrou solidez nas competições europeias e marcou gols em todos os últimos jogos que venceu.
O Como venceu todos os últimos cinco jogos oficiais, marcando um total impressionante de gols. A vitória mais recente foi a surpreendente goleada por 9 a 1 sobre o Lens na Champions League, com três gols de Douvikas. Antes, o Como havia vencido o Manchester United por 4 a 1, também em uma competição europeia: uma sequência que fala por si só.
Confrontos anteriores
Confrontos
O último confronto entre as duas equipes foi em abril de 2026, quando a Inter venceu o Como por 3 a 2 na Copa da Itália. Nos cinco encontros mais recentes, a Inter levou a melhor em três ocasiões, enquanto o Como conquistou uma vitória e um empate. O confronto direto pela Serie A em dezembro de 2025 terminou com uma vitória da Inter por 4 a 0 em Milão.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|10
|9
|1
|0
|24
|8
|+16
|28
V
V
V
V
V
|2
|10
|8
|1
|1
|26
|13
|+13
|25
D
V
V
V
V
|3
|10
|7
|3
|0
|28
|10
|+18
|24
V
V
E
V
E
|4
|10
|7
|2
|1
|18
|8
|+10
|23
V
V
V
V
E
|5
|10
|6
|3
|1
|21
|12
|+9
|21
V
D
V
V
E
|6
|11
|6
|2
|3
|24
|15
|+9
|20
D
V
V
E
V
|7
|10
|5
|2
|3
|13
|10
|+3
|17
V
D
V
D
E
|8
|11
|5
|1
|5
|10
|15
|-5
|16
V
D
D
D
D
|9
|11
|4
|3
|4
|14
|13
|+1
|15
E
V
V
V
D
|10
|10
|4
|2
|4
|17
|13
|+4
|14
D
V
E
D
V
|11
|11
|4
|2
|5
|15
|17
|-2
|14
E
D
D
V
V
|12
|10
|4
|1
|5
|10
|14
|-4
|13
V
V
V
D
V
|13
|10
|3
|2
|5
|16
|20
|-4
|11
D
E
E
D
V
|14
|11
|3
|1
|7
|12
|22
|-10
|10
E
D
D
D
V
|15
|11
|2
|3
|6
|8
|15
|-7
|9
E
V
E
D
D
|16
|10
|2
|2
|6
|15
|23
|-8
|8
V
E
D
D
D
|17
|10
|2
|2
|6
|16
|26
|-10
|8
D
D
D
D
E
|18
|10
|2
|1
|7
|17
|24
|-7
|7
D
D
D
V
D
|19
|11
|2
|0
|9
|8
|21
|-13
|6
V
D
D
D
V
|20
|11
|1
|2
|8
|12
|25
|-13
|5
D
D
E
D
D
Na Serie A, a Inter ocupa atualmente o segundo lugar na classificação, enquanto o Como está em quarto.