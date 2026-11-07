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Campeonato Italiano
team-logoInter de Milão
Giuseppe Meazza
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Assista a Inter x Como ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Inter de Milão x Como
Inter de Milão
Como
Campeonato Italiano

Como assistir ao jogo da Serie A entre Inter e Como, com horário de início e notícias sobre as equipes

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Campeonato Italiano - Rodada 11
Giuseppe Meazza

Inter x Como terá transmissão ao vivo pela DAZN, Sky Sport e NOW. Veja a seguir os detalhes para acompanhar a partida na TV e por streaming.

O Giuseppe Meazza recebe um dos jogos mais aguardados desta rodada da Serie A: Inter e Como se enfrentam em um clássico lombardo que coloca frente a frente duas equipes com ambições muito diferentes, mas ambas em boa fase.

A Inter de Cristian Chivu chega a este jogo após uma ótima atuação na Champions League: a equipe venceu o Feyenoord por 3 a 0 em Roterdã, com Djed Spence entre os destaques. No campeonato, porém, a derrota no clássico contra o Milan ainda pesa, e o time busca regularidade.

O Como, por sua vez, vive uma fase excepcional. A equipe de Cesc Fabregas acaba de golear o Lens por 9 a 1 na Champions League, resultado que repercutiu por toda a Europa, e não perde há semanas na Serie A. Cinco vitórias consecutivas nos últimos cinco jogos oficiais retratam um grupo que não sabe o que é crise.

Fabregas construiu algo raro no futebol italiano: uma equipe capaz de jogar um futebol espetacular e conquistar resultados. O 9 a 1 sobre o Lens não é um caso isolado: antes, vieram as goleadas sobre o Leipzig e o Manchester United. O Como não é mais uma surpresa, é uma realidade.

Do outro lado, Chivu ainda espera que os reforços ingleses contratados no verão europeu, Stones, Jones e Spence, encontrem regularidade. Spence mostrou sinais positivos contra o Feyenoord, mas os outros dois ainda estão fora de ação.

Na Serie A, a Inter ocupa o segundo lugar, e o Como, o quarto: um confronto direto que pode alterar o equilíbrio da classificação.

Veja a seguir todas as informações sobre onde assistir a Inter x Como ao vivo na TV e por streaming.

Notícias das equipes

Prováveis escalações de Inter de Milão x Como

3-5-2
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Formação
Como crest
Como
COM
4-2-3-1
J. MartinezJ. MartinezY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniM. AkanjiM. AkanjiF. DimarcoF. DimarcoD. SpenceD. SpenceP. SucicP. SucicN. BarellaN. BarellaH. CalhanogluH. CalhanogluF. EspositoF. EspositoM. ThuramM. ThuramJ. ButezJ. ButezY. CoutoY. CoutoJ. RamonJ. RamonM. KempfM. KempfA. ValleA. ValleL. MillaL. MillaN. PazN. PazM. BaturinaM. BaturinaM. PerroneM. PerroneL. Da CunhaL. Da CunhaA. DouvikasA. Douvikas
Como crest
Como
COM
3-5-2
Inter de Milão

Time titular

Como

Técnico

  • C. Chivu
  • Cesc Fábregas

Chivu não poderá contar com Lautaro Martinez, Luis Henrique, Curtis Jones e John Stones: uma ausência importante no ataque e várias baixas na defesa e no meio-campo. A provável escalação da Inter tem Josep Martinez no gol; Bisseck, Bastoni e Akanji na defesa; Diouf, Carlos Augusto, Spence, Sucic, Barella e Calhanoglu no meio-campo; e Marcus Thuram como única referência no ataque.

Fabregas, por sua vez, não poderá contar com Trevoh Chalobah, Assane Diao, Jesus Rodriguez, Moise Kean e Jayden Addai. Apesar das ausências, a equipe do Como segue competitiva: Butez no gol; Yan Couto, Ramon, Kempf e Kaiki na defesa; Milla e Ricci no meio-campo; e Nico Paz, Baturina e Da Cunha na linha de três meias ofensivos, dando apoio a Douvikas.

Momento das equipes

INT

INT - Sequência

SHK
V1-0
FIO
V2-1
VEN
V0-2
MIL
D3-1
FEY
V0-3
Gol marcado (sofrido)
9/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
COM

COM - Sequência

MUN
V4-1
SAS
V2-0
TOR
V1-3
VEN
V1-0
RCL
V1-9
Gol marcado (sofrido)
19/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

A Inter somou quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais, com um saldo geral de gols positivo. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 0 sobre o Feyenoord na Champions League, enquanto a derrota veio no clássico contra o Milan, por 3 a 1, na Serie A. A Inter mostrou solidez nas competições europeias e marcou gols em todos os últimos jogos que venceu.

O Como venceu todos os últimos cinco jogos oficiais, marcando um total impressionante de gols. A vitória mais recente foi a surpreendente goleada por 9 a 1 sobre o Lens na Champions League, com três gols de Douvikas. Antes, o Como havia vencido o Manchester United por 4 a 1, também em uma competição europeia: uma sequência que fala por si só.

Confrontos anteriores

Confrontos

Inter de MilãoEmpateComo
4
1
0
Copa da Itália
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
3
Como badge
Como
COM
2
FJ
Campeonato Italiano
Como badge
Como
COM
3
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
4
FJ
Copa da Itália
Como badge
Como
COM
0
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
0
FJ
Campeonato Italiano
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
4
Como badge
Como
COM
0
FJ
Campeonato Italiano
Como badge
Como
COM
0
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
2
FJ
13Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O último confronto entre as duas equipes foi em abril de 2026, quando a Inter venceu o Como por 3 a 2 na Copa da Itália. Nos cinco encontros mais recentes, a Inter levou a melhor em três ocasiões, enquanto o Como conquistou uma vitória e um empate. O confronto direto pela Serie A em dezembro de 2025 terminou com uma vitória da Inter por 4 a 0 em Milão.

Classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
V
V
V
V
V
2
Inter de MilãoInter de MilãoINT
108112613+1325
D
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
107302810+1824
V
V
E
V
E
4
ComoComoCOM
10721188+1023
V
V
V
V
E
5
MilanMilanMIL
106312112+921
V
D
V
V
E
6
FrosinoneFrosinoneFRC
116232415+920
D
V
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
V
D
V
D
E
8
CagliariCagliariCGL
115151015-516
V
D
D
D
D
9
BolognaBolognaBOL
114341413+115
E
V
V
V
D
10
NapoliNapoliNAP
104241713+414
D
V
E
D
V
11
TorinoTorinoTOR
114251517-214
E
D
D
V
V
12
GenoaGenoaGEN
104151014-413
V
V
V
D
V
13
AtalantaAtalantaATA
103251620-411
D
E
E
D
V
14
LecceLecceLEC
113171222-1010
E
D
D
D
V
15
ParmaParmaPAR
11236815-79
E
V
E
D
D
16
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
V
E
D
D
D
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
D
D
D
D
E
18
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
102171724-77
D
D
D
V
D
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
V
D
D
D
V
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
D
D
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na Serie A, a Inter ocupa atualmente o segundo lugar na classificação, enquanto o Como está em quarto.

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