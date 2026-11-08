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Campeonato Italiano
team-logoInter de Milão
Giuseppe Meazza
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Assista a Inter x Como ao vivo hoje: onde ver o jogo na TV e por streaming?

Inter de Milão x Como
Inter de Milão
Como
Campeonato Italiano

Como assistir ao jogo da Serie A entre Inter e Como, com horário de início e notícias sobre as equipes

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Campeonato Italiano - Rodada 11
Giuseppe Meazza

Inter x Como terá transmissão ao vivo pela DAZN, Sky Sport e NOW. Confira abaixo os detalhes para acompanhar a partida na TV e por streaming.

O Giuseppe Meazza recebe um dos jogos mais aguardados desta rodada da Serie A: Inter e Como se enfrentam em um clássico da Lombardia entre duas equipes com ambições muito diferentes, mas ambas em boa fase.

A Inter de Cristian Chivu chega a este jogo após uma ótima atuação na Champions League: venceu o Feyenoord por 3 a 0 em Rotterdam, com Djed Spence entre os destaques. No campeonato, porém, a derrota no clássico contra o Milan ainda pesa, e a equipe busca regularidade.

O Como, por sua vez, vive uma fase excepcional. A equipe de Cesc Fabregas acaba de golear o Lens por 9 a 1 na Champions League, resultado que repercutiu em toda a Europa, e não perde na Serie A há semanas. Cinco vitórias consecutivas nos últimos cinco jogos oficiais mostram uma equipe que não sabe o que é crise.

Fabregas construiu algo raro no futebol italiano: uma equipe capaz de jogar um futebol espetacular e conquistar resultados. O 9 a 1 sobre o Lens não foi um caso isolado: antes, vieram as goleadas sobre o Leipzig e o Manchester United. O Como não é mais uma surpresa, é uma realidade.

Do outro lado, Chivu ainda espera que os reforços ingleses contratados no verão, Stones, Jones e Spence, encontrem regularidade. Spence deu sinais positivos contra o Feyenoord, mas os outros dois ainda estão fora de ação.

Na Serie A, a Inter ocupa o segundo lugar, e o Como, o quarto: um confronto direto que pode alterar o equilíbrio da classificação.

Confira abaixo todas as informações sobre onde assistir a Inter x Como ao vivo na TV e por streaming.

Notícias das equipes

Escalações de Inter de Milão x Como

3-5-2
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Formação
Como crest
Como
COM
4-2-3-1
J. MartinezJ. MartinezA. BastoniA. BastoniM. AkanjiM. AkanjiC. AugustoC. AugustoF. DimarcoF. DimarcoD. SpenceD. SpenceP. ZielinskiP. ZielinskiN. BarellaN. BarellaH. CalhanogluH. CalhanogluF. EspositoF. EspositoM. ThuramM. ThuramR. SanchezR. SanchezY. CoutoY. CoutoJ. RamonJ. RamonM. KempfM. KempfA. ValleA. ValleM. PerroneM. PerroneN. PazN. PazM. BaturinaM. BaturinaL. Da CunhaL. Da CunhaL. MillaL. MillaA. DouvikasA. Douvikas
Como crest
Como
COM
3-5-2
Inter de Milão

Time titular

Como

Reservas

Técnico

  • C. Chivu
  • Cesc Fábregas

Chivu não poderá contar com Lautaro Martinez, Luis Henrique, Curtis Jones e John Stones: é uma ausência importante no ataque, além de várias baixas na defesa e no meio-campo. A provável escalação da Inter tem Josep Martinez no gol; Bisseck, Bastoni e Akanji na defesa; Diouf, Carlos Augusto, Spence, Sucic, Barella e Calhanoglu no meio-campo; e Marcus Thuram como única referência no ataque.

Fabregas, por sua vez, não poderá contar com Trevoh Chalobah, Assane Diao, Jesus Rodriguez, Moise Kean e Jayden Addai. Apesar das ausências, a equipe do Como segue competitiva: Butez no gol; Yan Couto, Ramon, Kempf e Kaiki na defesa; Milla e Ricci no meio-campo; e Nico Paz, Baturina e Da Cunha na armação, dando apoio a Douvikas.

Inter de Milão

Lesões e suspensões

Como

Momento das equipes

INT

INT - Sequência

SHK
V1-0
FIO
V2-1
VEN
V0-2
MIL
D3-1
FEY
V0-3
Gol marcado (sofrido)
9/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
COM

COM - Sequência

MUN
V4-1
SAS
V2-0
TOR
V1-3
VEN
V1-0
RCL
V1-9
Gol marcado (sofrido)
19/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

A Inter somou quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais, com saldo geral de gols positivo. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 0 sobre o Feyenoord na Champions League, enquanto a derrota veio no clássico contra o Milan, por 3 a 1, na Serie A. A Inter mostrou solidez nas competições europeias e marcou em todas as suas últimas vitórias.

O Como venceu todos os seus últimos cinco jogos oficiais, marcando um número impressionante de gols. A vitória mais recente foi o contundente 9 a 1 sobre o Lens na Champions League, com três gols de Douvikas. Antes, o Como havia vencido o Manchester United por 4 a 1, também em competição europeia: uma sequência que fala por si.

Confrontos anteriores

Confrontos

Inter de MilãoEmpateComo
4
1
0
Copa da Itália
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
3
Como badge
Como
COM
2
FJ
Campeonato Italiano
Como badge
Como
COM
3
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
4
FJ
Copa da Itália
Como badge
Como
COM
0
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
0
FJ
Campeonato Italiano
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
4
Como badge
Como
COM
0
FJ
Campeonato Italiano
Como badge
Como
COM
0
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
2
FJ
13Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O último confronto entre as duas equipes foi em abril de 2026, quando a Inter venceu o Como por 3 a 2 na Copa da Itália. Nos cinco encontros mais recentes entre elas, a Inter levou a melhor em três ocasiões, enquanto o Como conseguiu uma vitória e um empate. O confronto pela Serie A em dezembro de 2025 terminou com uma vitória da Inter por 4 a 0 em Milão.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
LazioLazioLAZ
11920259+1629
E
V
V
V
V
2
Inter de MilãoInter de MilãoINT
119112813+1528
V
D
V
V
V
3
RomaRomaROM
118303110+2127
V
V
V
E
V
4
MilanMilanMIL
117312313+1024
V
V
D
V
V
5
ComoComoCOM
117221810+823
D
V
V
V
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
116232415+920
D
V
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
V
D
V
D
E
8
BolognaBolognaBOL
115241614+217
V
V
V
V
D
9
CagliariCagliariCGL
115151015-516
V
D
D
D
D
10
NapoliNapoliNAP
114341814+415
E
D
V
E
D
11
TorinoTorinoTOR
114251517-214
E
D
D
V
V
12
AtalantaAtalantaATA
114251720-314
V
D
E
E
D
13
GenoaGenoaGEN
114161116-513
D
V
V
V
D
14
LecceLecceLEC
113171222-1010
E
D
D
D
V
15
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
V
E
D
D
D
16
ParmaParmaPAR
11227917-88
D
V
E
D
D
17
SassuoloSassuoloSAS
112271629-138
D
D
D
D
D
18
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
112181725-87
D
D
D
D
V
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
V
D
D
D
V
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
D
D
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na Serie A, a Inter ocupa atualmente o segundo lugar na classificação, enquanto o Como está em quarto.

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