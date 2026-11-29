Como x Juventus será transmitido ao vivo pela DAZN Italia. Confira abaixo o canal de TV e as opções de streaming ao vivo. Para assistir à partida, basta assinar o serviço.
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Disney+
✅ É a detentora principal dos direitos, transmitindo a grande maioria dos 380 jogos do campeonato, incluindo os clássicos de maior peso.
✅ As principais partidas (envolvendo clubes como Juventus, Milan e Inter) são exibidas de forma linear nos canais tradicionais da ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 4) para quem prefere a televisão fechada.
✅ A mesma assinatura Premium te dá acesso à Premier League, LaLiga, Libertadores, NFL, tênis, além de todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Marvel e Star.
SportyNet
✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada.
✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV.
✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída.
O Como recebe a Juventus no Estádio Giuseppe Sinigaglia em um confronto da Serie A entre dois times separados por apenas um ponto na classificação. O Como está em quinto lugar, com a Juventus logo atrás, na sexta posição.
O time de Cesc Fabregas vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o AEK Atenas na Champions League, conquistada na terça-feira, 24 de novembro. Poucos dias antes, o Como havia vencido o Cagliari por 2 a 0 no campeonato, e a sequência de vitórias anima o clube.
A Juventus de Luciano Spalletti jogou na quinta-feira à noite pela Europa League e venceu o Omonia Nicosia por 4 a 1. Depois do 4 a 0 sobre o Venezia na Serie A, a Juventus acumulou duas vitórias por placares elásticos em poucos dias.
Contra os cipriotas, Spalletti promoveu várias mudanças no time. Jeff Ekhator estreou como titular e marcou seu primeiro gol com a camisa da Juventus, enquanto Kolo Muani e Woltemade começaram no banco.
Em Como, a Juventus terá de administrar o desgaste da partida europeia e lidar com um setor ainda afetado pelos desfalques. O Como, por sua vez, teve alguns dias a mais de recuperação que o adversário.
Escalações de Como x Juventus
Time titular
Reservas
Técnico
- Cesc Fábregas
- L. Spalletti
O Como de Cesc Fabregas deve escalar Butez no gol, com Yan Couto, Kaiki, Jacobo Ramon e Kempf na defesa. Da Cunha, Liberali, Baturina, Milla, Ricci e Douvikas são os nomes previstos para o meio-campo e o ataque no provável time titular. O Como não conta com Jesus Rodriguez, Assane Diao, Moise Kean, Jayden Addai e Maxence Caqueret.
A Juventus de Luciano Spalletti deve entrar em campo com Vicario, Bremer, Cabal, Celik e Kelly na defesa. Conceicao, McKennie, Douglas Luiz, Zhegrova, Koopmeiners e Kolo Muani são os nomes previstos para o meio-campo e o ataque no provável time titular. Os desfalques são Thuram-Ulien, Locatelli, Yildiz, Nico Gonzalez, Kalulu, Grabara e Milik. Nenhum dos dois times tem jogadores suspensos.
Momento das equipes
O Como venceu quatro dos últimos cinco jogos e perdeu um, sem empates. O resultado mais recente foi a vitória por 1 a 0 sobre o AEK Atenas na Champions League, precedida pelo triunfo por 2 a 0 sobre o Cagliari na Serie A. A derrota foi por 2 a 0 para a Inter, em 8 de novembro. Nesse período, o Como também venceu o Venezia por 1 a 0.
A Juventus soma quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, sem derrotas. A partida mais recente foi a vitória por 4 a 1 sobre o Omonia Nicosia na Europa League, após o 4 a 0 sobre o Venezia no campeonato. O empate foi por 2 a 2 com a Fiorentina, enquanto nesse intervalo houve a vitória por 2 a 1 fora de casa contra o AZ Alkmaar e o triunfo por 2 a 0 sobre o Napoli.
Confrontos anteriores
Confrontos
O último confronto aconteceu em 21 de fevereiro de 2026, quando o Como venceu por 2 a 0 em Turim pela Serie A. Nos cinco confrontos registrados, o Como conquistou duas vitórias fora de casa e uma em casa, enquanto a Juventus venceu duas vezes. O placar agregado de gols é de 8 a 8.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|13
|11
|2
|0
|30
|10
|+20
|35
V
V
E
V
V
|2
|13
|10
|3
|0
|40
|11
|+29
|33
V
V
V
V
V
|3
|13
|10
|2
|1
|36
|17
|+19
|32
V
E
V
D
V
|4
|12
|8
|3
|1
|28
|14
|+14
|27
V
V
V
D
V
|5
|12
|8
|2
|2
|20
|10
|+10
|26
V
D
V
V
V
|6
|13
|7
|2
|4
|28
|20
|+8
|23
V
D
D
V
V
|7
|12
|6
|3
|3
|19
|12
|+7
|21
V
E
V
D
V
|8
|13
|5
|4
|4
|19
|14
|+5
|19
E
V
E
D
V
|9
|13
|5
|4
|4
|17
|15
|+2
|19
E
E
V
V
V
|10
|13
|5
|1
|7
|13
|20
|-7
|16
D
V
D
V
V
|11
|12
|5
|1
|6
|10
|17
|-7
|16
D
V
D
D
D
|12
|12
|4
|3
|5
|21
|24
|-3
|15
E
V
D
E
E
|13
|13
|4
|2
|7
|16
|20
|-4
|14
D
D
E
D
D
|14
|13
|3
|1
|9
|20
|29
|-9
|10
D
V
D
D
D
|15
|12
|3
|1
|8
|12
|25
|-13
|10
D
E
D
D
D
|16
|13
|2
|3
|8
|17
|29
|-12
|9
D
D
E
V
E
|17
|13
|2
|3
|8
|14
|26
|-12
|9
V
E
D
D
E
|18
|13
|2
|3
|8
|16
|31
|-15
|9
E
D
D
D
D
|19
|13
|2
|2
|9
|10
|25
|-15
|8
D
D
D
V
E
|20
|13
|2
|1
|10
|8
|25
|-17
|7
E
D
V
D
D
Na Serie A, o Como ocupa a quinta posição, enquanto a Juventus está em sexto lugar.