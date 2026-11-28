Como assistir a Celta de Vigo x Villarreal com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode haver restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ser útil.

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Escolha uma VPN confiável . Escolha um provedor de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um provedor de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

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Prévia da partida

La Liga - Rodada 14 29 de nov. de 2026 - 12:30 Abanca Balaidos

O Celta de Vigo recebe o Villarreal no Abanca Balaidos, em Vigo, pela LaLiga. As duas equipes vêm de noites difíceis em competições europeias no meio de semana.

O Celta perdeu por 2 a 1 para o Bournemouth na Liga Europa, na quinta-feira. Iago Aspas abriu o placar para o time da casa, mas os visitantes reagiram mesmo após ficarem com dez jogadores e marcaram o gol da vitória no fim.

O resultado prolongou a fase difícil da equipe de Claudio Giraldez, que perdeu três dos últimos cinco jogos em todas as competições e ocupa a 15ª posição na LaLiga.

O Villarreal chega mais animado após vencer o Slavia Praga por 1 a 0 fora de casa, pela Champions League. Foi uma reação importante depois da derrota por 3 a 2 para o Barcelona, partida em que a equipe de Inigo Perez abriu 2 a 0 nos primeiros sete minutos antes de sofrer a virada.

O Villarreal está em 10º lugar na tabela e tem apresentado desempenho irregular fora de casa. A vitória em Praga contrasta com a goleada por 6 a 0 sofrida diante do Paris Saint-Germain mais cedo neste mês.

Veja como acompanhar a partida, incluindo informações sobre o canal de TV e a transmissão ao vivo.

As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para Celta de Vigo x Villarreal estão listadas abaixo. Torcedores que estiverem fora de sua região habitual podem usar a ExpressVPN para acessar sua cobertura preferida. Assista ao vivo pelo link fornecido.

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