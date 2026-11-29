Cagliari x Milan será transmitido na Itália pela DAZN Italia, que oferece o jogo ao vivo na TV e no streaming. Abaixo, você encontra o botão para assistir à partida ao vivo.

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Obtenha uma VPN confiável. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (PC, smartphone ou tablet).

Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (PC, smartphone ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo de streaming oficial da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Entre no site ou abra o aplicativo de streaming oficial da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão. Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta na emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Jogos Grátis SportyNet ✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada. ✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV. ✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Campeonato Italiano - Rodada 13 30 de nov. de 2026 - 14:45 Unipol Domus

A 13ª rodada da Serie A termina na segunda-feira, 30 de novembro, com Cagliari x Milan, na Unipol Domus. A bola rola às 20h45.

O Milan de Ruben Amorim chega a Cagliari após uma semana intensa. Na quinta-feira, pela Europa League, o Milan virou sobre o Olympiacos e venceu por 4 a 2 depois de estar perdendo por 2 a 0, com Hutchinson em destaque com um gol e duas assistências.

O time está em quarto lugar no campeonato e vem de uma vitória por 5 a 1 sobre o Frosinone. Cisse voltou a marcar, e Pulisic balançou as redes na Grécia. Resta saber se Gonçalo Ramos estará recuperado após deixar a partida em Atenas no intervalo por causa de um problema sentido no primeiro tempo.

O Cagliari de Fabio Pisacane vive um momento oposto. O time da Sardenha está em 11º lugar e perdeu quatro dos últimos cinco jogos no campeonato. A derrota mais recente foi por 2 a 0 fora de casa contra o Como, no sábado, 21 de novembro.

Para o Cagliari, o confronto com o Milan é uma oportunidade de encerrar a sequência negativa diante de sua torcida. O Milan já perdeu em casa para o Cagliari no último encontro entre os times, em 24 de maio passado.

Confira todas as informações sobre canal de TV, transmissão ao vivo e horário para acompanhar a partida.

Notícias dos times

O Cagliari de Fabio Pisacane não conta com os lesionados Mattia Felici, Harry Winks e Joseph Liteta. Não há suspensos. A escalação provável tem Caprile no gol; Ze Pedro, Deiola, Kofler e Romano na defesa; Grandu, Adopo e Fazzini no meio-campo; e Obert, Daniel Maldini e Mendy no ataque.

O Milan de Ruben Amorim tem sete desfalques: Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze, Ruben Loftus-Cheek, Pietro Terracciano, Luka Modric e Davide Bartesaghi. Não há suspensos. A escalação provável inclui Maignan, Gila, De Winter, Diawara, Estupinan, Rabiot, Moreira, Musah, Comotto, Pulisic e Gonçalo Ramos. Atualizaremos as informações sobre desfalques e escalações mais perto do início da partida.

Momento dos times

O Cagliari somou uma vitória e quatro derrotas nos últimos cinco jogos, todos pela Serie A. A partida mais recente foi a derrota por 2 a 0 fora de casa para o Como. Também perdeu por 2 a 1 para a Lazio e por 4 a 2 para a Roma. A única vitória foi por 1 a 0 sobre o Frosinone. No total, o time da Sardenha marcou 4 gols e sofreu 10.

O Milan venceu quatro vezes e perdeu uma nas últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi a vitória por 4 a 2 fora de casa contra o Olympiacos, pela Europa League, precedida pelo 5 a 1 sobre o Frosinone e pelo 2 a 1 fora de casa contra o Genoa. Foram, portanto, três vitórias consecutivas após a derrota por 2 a 0 para o Ferencvaros. A vitória por 3 a 1 sobre a Inter completa a sequência. O saldo é de 14 gols marcados e 7 sofridos.

Retrospecto

O último encontro foi em 24 de maio de 2026: pela Serie A, o Cagliari venceu o Milan por 2 a 1 em San Siro. Nos cinco confrontos analisados, o Milan conquistou duas vitórias, o Cagliari venceu uma vez e houve dois empates. O Milan marcou 11 gols, e o time da Sardenha, 7.

Classificação

Na classificação da Serie A, o Milan ocupa a quarta posição, enquanto o Cagliari está em 11º lugar.