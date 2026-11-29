Cagliari x Milan será transmitido na Itália pela DAZN Italia, que oferece o jogo ao vivo na TV e no streaming. Abaixo, você encontra o botão para assistir à partida ao vivo.
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SportyNet
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A 13ª rodada da Serie A termina na segunda-feira, 30 de novembro, com Cagliari x Milan, na Unipol Domus. A bola rola às 20h45.
O Milan de Ruben Amorim chega a Cagliari após uma semana intensa. Na quinta-feira, pela Europa League, o Milan virou sobre o Olympiacos e venceu por 4 a 2 depois de estar perdendo por 2 a 0, com Hutchinson em destaque com um gol e duas assistências.
O time está em quarto lugar no campeonato e vem de uma vitória por 5 a 1 sobre o Frosinone. Cisse voltou a marcar, e Pulisic balançou as redes na Grécia. Resta saber se Gonçalo Ramos estará recuperado após deixar a partida em Atenas no intervalo por causa de um problema sentido no primeiro tempo.
O Cagliari de Fabio Pisacane vive um momento oposto. O time da Sardenha está em 11º lugar e perdeu quatro dos últimos cinco jogos no campeonato. A derrota mais recente foi por 2 a 0 fora de casa contra o Como, no sábado, 21 de novembro.
Para o Cagliari, o confronto com o Milan é uma oportunidade de encerrar a sequência negativa diante de sua torcida. O Milan já perdeu em casa para o Cagliari no último encontro entre os times, em 24 de maio passado.
Confira todas as informações sobre canal de TV, transmissão ao vivo e horário para acompanhar a partida.
Notícias dos times
Prováveis escalações de Cagliari x Milan
O Cagliari de Fabio Pisacane não conta com os lesionados Mattia Felici, Harry Winks e Joseph Liteta. Não há suspensos. A escalação provável tem Caprile no gol; Ze Pedro, Deiola, Kofler e Romano na defesa; Grandu, Adopo e Fazzini no meio-campo; e Obert, Daniel Maldini e Mendy no ataque.
O Milan de Ruben Amorim tem sete desfalques: Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze, Ruben Loftus-Cheek, Pietro Terracciano, Luka Modric e Davide Bartesaghi. Não há suspensos. A escalação provável inclui Maignan, Gila, De Winter, Diawara, Estupinan, Rabiot, Moreira, Musah, Comotto, Pulisic e Gonçalo Ramos. Atualizaremos as informações sobre desfalques e escalações mais perto do início da partida.
Momento dos times
O Cagliari somou uma vitória e quatro derrotas nos últimos cinco jogos, todos pela Serie A. A partida mais recente foi a derrota por 2 a 0 fora de casa para o Como. Também perdeu por 2 a 1 para a Lazio e por 4 a 2 para a Roma. A única vitória foi por 1 a 0 sobre o Frosinone. No total, o time da Sardenha marcou 4 gols e sofreu 10.
O Milan venceu quatro vezes e perdeu uma nas últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi a vitória por 4 a 2 fora de casa contra o Olympiacos, pela Europa League, precedida pelo 5 a 1 sobre o Frosinone e pelo 2 a 1 fora de casa contra o Genoa. Foram, portanto, três vitórias consecutivas após a derrota por 2 a 0 para o Ferencvaros. A vitória por 3 a 1 sobre a Inter completa a sequência. O saldo é de 14 gols marcados e 7 sofridos.
Retrospecto
Confrontos
O último encontro foi em 24 de maio de 2026: pela Serie A, o Cagliari venceu o Milan por 2 a 1 em San Siro. Nos cinco confrontos analisados, o Milan conquistou duas vitórias, o Cagliari venceu uma vez e houve dois empates. O Milan marcou 11 gols, e o time da Sardenha, 7.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|13
|11
|2
|0
|30
|10
|+20
|35
V
V
E
V
V
|2
|13
|10
|3
|0
|40
|11
|+29
|33
V
V
V
V
V
|3
|13
|10
|2
|1
|36
|17
|+19
|32
V
E
V
D
V
|4
|12
|8
|3
|1
|28
|14
|+14
|27
V
V
V
D
V
|5
|13
|8
|3
|2
|20
|10
|+10
|27
V
V
D
V
V
|6
|13
|7
|2
|4
|28
|20
|+8
|23
V
D
D
V
V
|7
|13
|6
|4
|3
|19
|12
|+7
|22
D
V
E
V
D
|8
|13
|5
|4
|4
|19
|14
|+5
|19
E
V
E
D
V
|9
|13
|5
|4
|4
|17
|15
|+2
|19
E
E
V
V
V
|10
|13
|5
|1
|7
|13
|20
|-7
|16
D
V
D
V
V
|11
|12
|5
|1
|6
|10
|17
|-7
|16
D
V
D
D
D
|12
|12
|4
|3
|5
|21
|24
|-3
|15
E
V
D
E
E
|13
|13
|4
|2
|7
|16
|20
|-4
|14
D
D
E
D
D
|14
|13
|3
|1
|9
|20
|29
|-9
|10
D
V
D
D
D
|15
|12
|3
|1
|8
|12
|25
|-13
|10
D
E
D
D
D
|16
|13
|2
|3
|8
|17
|29
|-12
|9
D
D
E
V
E
|17
|13
|2
|3
|8
|14
|26
|-12
|9
V
E
D
D
E
|18
|13
|2
|3
|8
|16
|31
|-15
|9
E
D
D
D
D
|19
|13
|2
|2
|9
|10
|25
|-15
|8
D
D
D
V
E
|20
|13
|2
|1
|10
|8
|25
|-17
|7
E
D
V
D
D
Na classificação da Serie A, o Milan ocupa a quarta posição, enquanto o Cagliari está em 11º lugar.