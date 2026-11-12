Como assistir a Andorra x Gibraltar com uma VPN

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. Escolha um provedor de serviços de VP confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Liga das Nações D - Rodada 5 13 de nov. de 2026 - 14:45 Estadi de la FAF

Andorra recebe Gibraltar no Estadi de la FAF em uma partida da fase de grupos da Liga D da Liga das Nações da Uefa. As duas seleções buscam se afastar da parte de baixo da tabela.

Andorra tem tido dificuldades para ganhar embalo nesta campanha. A equipe de Koldo perdeu seus últimos quatro jogos oficiais e ainda não marcou na Liga das Nações nesta temporada, chegando a esta partida em casa em uma situação difícil.

Gibraltar chega em uma situação um pouco melhor. A equipe de Scott Wiseman está invicta nos últimos três jogos, somando vitórias e empates em amistosos e partidas da Liga das Nações, e vai a Andorra à frente da seleção anfitriã na tabela do grupo.

As duas seleções se enfrentaram anteriormente nesta edição da Liga das Nações e empataram sem gols em Gibraltar, em setembro. O resultado ajudou pouco qualquer uma delas, e ambas vão buscar um desfecho mais decisivo desta vez.

Para Andorra, a vitória é praticamente indispensável. Com Malta também no grupo e na disputa pela liderança, perder mais pontos pode acabar com qualquer chance realista de terminar em primeiro lugar.

Gibraltar, por outro lado, pode jogar com certa paciência. Um ponto manteria a equipe à frente de Andorra, embora Wiseman vá buscar mais após a confiança adquirida com os resultados recentes.

Veja tudo o que você precisa saber para assistir a esta partida da Liga D da Liga das Nações da Uefa.

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