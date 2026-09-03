Segundo o especialista em transferências, o campeão inglês garante, por meio da opção contratual, o direito de encerrar o empréstimo antecipadamente já em janeiro e ordenar o retorno do talento a Londres. Caso o clube da Premier League faça uso dessa cláusula, o time da Bundesliga ficaria completamente sem poder de reação e teria de liberar o jogador sem direito a opinar.

No entanto, o relato do especialista em transferências não traz informações sobre se esse cenário está vinculado a parâmetros específicos de desempenho ou a um tempo mínimo de utilização. Fora esse detalhe, trata-se de um acordo de empréstimo comum; não foram estabelecidos para o BVB opção de compra nem outros direitos. Apesar das condições desfavoráveis, entre os dirigentes do Dortmund prevaleceu o alívio pela bem-sucedida medida de emergência.

Afinal, a cúpula do BVB, liderada por Lars Ricken e pelo diretor esportivo Ole Book, agiu nos últimos instantes para preencher a lacuna causada pela ausência por lesão de Giannis Konstantelias. Com a contratação do meio-campista de 19 anos vindo dos Gunners, o Schwarz-Gelb garantiu no curto prazo qualidade técnica, mas, ao mesmo tempo, assumiu um elemento de risco já bem conhecido.

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Cláusula do BVB por Ethan Nwaneri faz lembrar o destino de Aaron Anselmino

Isso porque a cláusula inevitavelmente desperta entre os torcedores do BVB lembranças desagradáveis de um caso trágico do passado recente. Já no ano passado, o Dortmund se viu diante de uma constelação contratual idêntica, quando o zagueiro Aaron Anselmino foi contratado por empréstimo junto ao Chelsea. Com um estilo de jogo sem concessões e cheio de entrega, o defensor havia se tornado em pouquíssimo tempo um queridinho da torcida no Signal Iduna Park.

A decepção veio no janeiro seguinte. Na ocasião, o clube da Premier League fez uso do direito de retomada previsto em contrato e trouxe Anselmino de volta de forma imediata, apenas para repassar o argentino em seguida ao seu próprio clube parceiro, o Racing Estrasburgo.

Lá, o jogador de defesa, que havia deixado o time de Dortmund em lágrimas, não conseguiu reencontrar sua forma em nenhum momento. Depois da passagem infeliz pela França, Anselmino agora voltou a integrar o elenco dos londrinos. No BVB, portanto, permanece a preocupação de que esse problema possa se repetir com Nwaneri no próximo inverno.