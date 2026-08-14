Andrew Giuliani, ex-assessor do presidente americano Donald Trump e ex-diretor-executivo da força-tarefa da Casa Branca responsável pela Copa do Mundo de 2026, defendeu com veemência o presidente da Federação Internacional de Futebol, Gianni Infantino, considerando que qualquer pessoa que pense em derrubá-lo "precisa de um exame mental".

Giuliani trabalhou de perto com Infantino antes e durante o torneio deste verão, e não hesitou em defendê-lo em meio à polêmica em curso após o cancelamento do plano "FIFA Forward Enterprise" que a Fifa havia apresentado.

Em declarações reproduzidas pelo site americano "Independent", Giuliani afirmou que as críticas dirigidas a Infantino são movidas por inveja e cálculos políticos, e acrescentou: "É política. Já vi isso antes, quando atacaram o presidente Trump de um ponto de vista político. As pessoas ficam com inveja quando os outros alcançam grandes conquistas. E o que Gianni Infantino fez pela Fifa foi levá-la a um patamar completamente novo, que eles não achavam ser possível".

Copa do Mundo de 2026, a visão dele

Giuliani destacou a importância da Copa do Mundo de 2026, ressaltando que se trata do primeiro torneio concebido a partir da visão pessoal de Infantino, e disse: "Vocês precisam lembrar que esta é a primeira Copa do Mundo cuja organização Gianni Infantino conseguiu conquistar durante o seu mandato. Ele herdou os torneios da Rússia e do Catar e fez um bom trabalho na gestão de ambos, mas esta é a primeira; é a visão dele".

Giuliani lançou um duro alerta aos presidentes das federações nacionais e continentais, dizendo: "O que eu gostaria de dizer é que, para qualquer presidente de federação que pense em não votar a favor de Gianni Infantino, essa será uma das decisões mais insensatas de sua carreira".

Números recordes e defesa dos erros

Giuliani elogiou o sucesso organizacional e financeiro do último torneio, acrescentando: "Este homem acaba de organizar o maior evento esportivo mundial de todos os tempos, sem nenhum incidente, e gerou uma receita mais de quatro vezes superior à receita da última Copa do Mundo".

E prosseguiu: "Vocês estão pensando em derrubá-lo. Se Gianni não for reeleito por unanimidade, então todo aquele que votar contra ele precisa de um exame mental".

Giuliani ironizou a crise, dizendo que a Fifa "talvez precise de uma lei de resgate da Fifa", nos moldes da "lei de resgate da América" que Trump apresentou anteriormente.

Giuliani afirmou, assim como Trump, que não tinha conhecimento da proposta FFE antes que ela fosse divulgada pela imprensa, e convocou os críticos de Infantino a terem calma e a avaliarem toda a sua trajetória.

Acrescentou que conversou com Infantino desde o estouro da polêmica, e acredita que ele tem um bom plano para os próximos meses e até março do ano que vem para conquistar sua reeleição para um novo mandato.

Sobre a controversa proposta da Fifa, Giuliani disse: "Todos nós somos seres humanos, e acho que Gianni deu sua declaração sobre esse assunto recentemente, mas vejo que este é um daqueles pontos que as pessoas notaram, em que o esporte se tornou um tema de lucro e marketing comercial".

E concluiu: "É preciso olhar para o conjunto das conquistas de Gianni, e reconhecer que ele busca sempre melhorar sua organização. O simples fato de você buscar sempre melhorar não significa que não vá cometer um erro aqui ou ali; como ser humano, isso é possível de acontecer. Mas eu olho para o conjunto de suas conquistas e digo: este é o homem que eu quero na liderança".