O NEC se prepara para o duelo com o Levski Sofia pela Liga Europa. Na quarta-feira, um dia antes do confronto com o atual campeão búlgaro, a primeira partida do clube em casa na fase principal de uma competição europeia em 18 anos foi relativamente pouco discutida na coletiva de imprensa. De Gelderlander relata que, em determinado momento, as perguntas se concentraram tanto em Dusan Tadic que o assessor de imprensa do NEC se viu obrigado a intervir.

Tadic causou bastante repercussão na semana passada com sua entrevista ao NU.nl. Na entrevista, publicada um dia antes da partida fora de casa contra o Ajax, o sérvio de 37 anos criticou o nível do NEC e chamou o Ajax de seu "clube dos sonhos" e sua "mulher".

Tadic, que foi recebido com festa em seu retorno à Johan Cruyff Arena, irritou muitos torcedores do NEC com suas palavras. Na quarta-feira, Tadic foi, portanto, o assunto preferido dos jornalistas, segundo o De Gelderlander.

"O assessor de imprensa do NEC se sentiu obrigado a intervir na tarde de quarta-feira, durante a coletiva do técnico Dick Schreuder e do capitão Tjaronn Chery. 'Vamos voltar a falar do jogo', disse ele. Naquele momento, já se falava de Dusan Tadic havia vários minutos."

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"Os jornalistas presentes queriam saber, sobretudo, como o clube lidou com a entrevista tão comentada do atacante. Ele recebeu uma enxurrada de críticas depois de falar de forma pouco elogiosa sobre o NEC e seus companheiros de equipe", afirma o De Gelderlander.

"Não entendo isso", diz Schreuder a respeito."Vamos tratar de começar bem a partida e mudar o clima, se é isso mesmo que está acontecendo."

"Acho que os torcedores devem se orgulhar do que está acontecendo neste clube. Não falo apenas dos jogadores, mas também da diretoria, de Marcel Boekhoorn e de todas as pessoas que trabalham aqui. Por que, então, vaiar um jogador?"

Tjaronn Chery também não entende muito bem a intenção de alguns torcedores do NEC. "Não entendo toda essa polêmica. Dusan não é diferente de mim. Ele veio para o NEC para elevar o nível."

"Quando você vê onde ele jogou, no Ajax e no Fenerbahce, é lógico que queira que as coisas melhorem. Entendo o que ele quer dizer. Todos viram o nível que alcançamos na temporada passada. Neste ano, o nível está mais baixo, mas queremos voltar àquele patamar."

"Isto é futebol profissional", prossegue Chery pouco depois. "Você pode esperar que os outros deem o máximo de si. Quando alguém aponta certas coisas, isso não precisa ser negativo. O NEC contrata jogadores como Dusan para dar um passo adiante."

"Se ele diz que quer ver as coisas melhorarem, isso é normal, não é? Talvez eu veja a situação de outra forma que vocês, mas, repito: não entendo nada dessa polêmica", conclui Chery.

Por fim, Schreuder ressalta que o NEC precisa do apoio dos torcedores. "Não vai nos ajudar se Tadic for vaiado, mas não vou dizer a ninguém o que deve fazer."



