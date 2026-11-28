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Ashley Cole negocia para assumir o comando do Bristol Rovers, enquanto Steve Evans está perto de ser demitido após a derrota em casa por 3 a 1 para o Tranmere no sábado. O ex-lateral-esquerdo de Chelsea, Arsenal e Inglaterra está sem clube após uma breve passagem pelo Cesena e pode conseguir seu primeiro trabalho como técnico na Inglaterra à frente do time, que ocupa a 18ª posição na quarta divisão inglesa.

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Cole surge como possível substituto de Evans

Ashley Cole negocia para assumir o comando do Bristol Rovers, enquanto Steve Evans enfrenta um futuro incerto após a derrota em casa por 3 a 1 para o Tranmere no sábado. Sky Sports informa que o ex-lateral-esquerdo de Chelsea e Arsenal conversou com o clube e que o último revés aumentou a pressão sobre o técnico do Bristol Rovers.

O Bristol Rovers ocupa a 18ª posição na quarta divisão inglesa, cinco pontos acima da zona de rebaixamento, e venceu apenas um dos últimos oito jogos na competição. talkSPORT apurou que Evans está perto de ser demitido, apesar de ter conquistado recentemente três vitórias em quatro partidas, considerando todas as competições.

Primeiro trabalho como técnico na Inglaterra pode estar próximo

Cole, de 45 anos, está sem clube desde que deixou o Cesena, da segunda divisão italiana, em junho. Sua passagem de oito jogos pela Itália foi seu primeiro trabalho como técnico principal. Uma ida ao Memorial Stadium lhe daria seu primeiro cargo de técnico na Inglaterra, depois que sua passagem pela Itália terminou em menos de três meses .

Ele foi entrevistado para o cargo de técnico do Bromley após a demissão de Andy Woodman, mas Karl Robinson ficou com a vaga. Desde que se aposentou, em 2019, Cole trabalhou em comissões técnicas de Derby, Chelsea, Everton e Birmingham. Também passou cinco anos como auxiliar de Lee Carsley na seleção sub-21 da Inglaterra, conquistando dois Campeonatos Europeus consecutivos.

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Evans mostrou confiança antes da derrota para o Tranmere

Evans comanda o Bristol Rovers desde dezembro passado e levou o time à 14ª posição na temporada anterior, mas a campanha atual tem sido difícil. Antes de enfrentar o Tranmere, quarto colocado, ele disse: "As pessoas não vão falar disso, mas, se vencermos no sábado, teremos ganhado quatro dos últimos cinco jogos."

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Referindo-se a si mesmo e a Paul Raynor, seu auxiliar de longa data, acrescentou: "Mas, quando você tem Steve Evans e Paul Raynor na quarta divisão, querem falar do lado negativo. Nós só falamos dos pontos positivos com os jogadores." O Tranmere, porém, ficou com os três pontos, deixando Evans na luta para manter o emprego.

O que vem pela frente para o Bristol Rovers e Cole?

O Bristol Rovers precisa decidir se mantém Evans ou entrega o comando a Cole na tentativa de salvar a temporada. Se a contratação se concretizar, o ex-defensor da Inglaterra, que também foi auxiliar de Carsley durante sua passagem como interino pela seleção principal em 2024, terá a missão de afastar o clube do perigo.