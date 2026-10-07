Raúl Asencio decidiu quebrar o silêncio. Em entrevista ao jornal"As", da Espanha, o zagueiro do Real Madrid repassou um ano marcado por dois problemas fora de campo, além de uma cirurgia recente na perna que o mantém afastado dos gramados.

Ao ser questionado sobre o fim do processo judicial que o levou ao banco dos réus, sua resposta foi categórica: "Não matei ninguém, não fiz nada. Mas, além disso, foi apenas um trâmite formal. Estava com a consciência tranquila, e isso é o mais importante".

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O caso do vídeo

Asencio foi julgado ao lado de três jogadores formados na academia do Real Madrid: Ferran Ruiz, Juan Rodríguez e Andrés García, acusados de filmar e divulgar vídeos de conteúdo sexual de duas jovens, uma delas menor de idade, sem o consentimento delas.

Asencio não estava presente no momento em que os fatos ocorreram, mas foi julgado sob a acusação de compartilhar esses vídeos com um terceiro. Em julho, o jogador chegou a um acordo com as vítimas para atenuar sua responsabilidade. Uma delas retirou a acusação após receber uma indenização de valor não revelado, além de uma carta de desculpas formal, na qual o jogador reconheceu o "erro" de exibir as imagens.

No dia 3 de setembro, o Ministério Público retirou as acusações contra Asencio e abrandou os pedidos contra os outros três réus, depois que as duas vítimas declararam perante o tribunal que haviam perdoado os acusados.

O zagueiro foi absolvido por decisão definitiva, enquanto os outros três foram condenados a um ano de prisão com sursis, sob a acusação de "exploração de menores em material pornográfico", com a obrigação de participar de um curso de "reabilitação".

Asencio afirmou durante a entrevista que os insultos das torcidas não o afetaram: "Quando eu ia ao estádio, ia para jogar futebol, não para brigar com uma arquibancada hostil a mim". Mas reconheceu que sua família suportou tudo com mais dificuldade, "porque não é agradável que digam isso sobre o seu filho".

Sob efeito de álcool

Já o outro episódio deste verão aconteceu ao volante. No dia 16 de agosto, Asencio registrou 0,90 mg/l no teste de alcoolemia, no sul da ilha de Gran Canaria, cerca de 4 vezes o limite legal, que é de 0,25.

Foi aplicada a ele uma multa de 14.400 euros, e sua carteira de habilitação foi suspensa por oito meses, enquanto o técnico José Mourinho confirmou que o clube abriu um procedimento disciplinar contra ele.

O jogador disse sobre isso: "Mou (Mourinho) não errou. Ele estava absolutamente certo... Eu é que errei. Admiti isso e continuo a admitir, pedi perdão e continuarei a pedir".

Ao ser questionado sobre o caso Negreira, relacionado ao Barcelona, Asencio limitou-se a dizer: "O caso Negreira existiu. E, se existiu, há um motivo para isso. Mas não vou dizer mais nada".

O espanhol defendeu o merecimento de seu companheiro Kylian Mbappé pela Bola de Ouro, demonstrando confiança na conquista da Liga dos Campeões da Europa no estádio Metropolitano, ao afirmar: "Impossível? Pelo contrário, muito provável".



