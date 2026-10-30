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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
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As vozes mais estranhas da Bola de Ouro: o prêmio se transformou em uma farsa submetida a interesses pessoais?

H. Kane
L. Yamal
K. Mbappe
A. Hakimi
Marrocos
England
Espanha
França
Marrocos

Coisas incríveis!

Apesar da conquista do inglês Harry Kane da Bola de Ouro de 2026, os detalhes da votação revelaram escolhas polêmicas e diversas surpresas, depois que os votos dos jornalistas internacionais mostraram claras diferenças na avaliação dos principais craques do mundo, chegando até a exclusão de nomes de destaque das listas dos 10 melhores jogadores.

A revista "France Football" revelou os detalhes dos votos de 100 jornalistas que participaram da votação, que concederam a Kane 1.055 pontos, à frente por uma diferença de apenas 28 pontos sobre o francês Kylian Mbappé, dono da segunda colocação com 1.027 pontos, enquanto o espanhol Lamine Yamal ficou em terceiro com 881 pontos, e seu compatriota Rodri ocupou a quarta posição.

Entre as escolhas mais surpreendentes, esteve o voto do jornalista grego, que colocou o georgiano Khvicha Kvaratskhelia na primeira posição, à frente de Rodri e Willian Pacho, enquanto reservou a Kane apenas a sétima posição, e tanto Mbappé quanto Yamal e Ousmane Dembélé ficaram de fora de sua lista dos 10 melhores jogadores.

Já o jornalista ucraniano escolheu o espanhol Fabián Ruiz para vencer o prêmio, à frente de Pau Cubarsí e Kvaratskhelia, sem incluir Mbappé em sua lista, enquanto Yamal ficou em sétimo e Kane em nono.

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13 de nov. de 2026

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A votação de Curaçao registrou outra surpresa, depois que o jornalista que a representava foi o único a colocar Michael Olise no topo de suas escolhas.

Países excluem Kane e Yamal de suas contas

Kane não esteve presente nas listas dos 10 melhores jogadores dos jornalistas da Costa do Marfim e do México, assim como Yamal ficou totalmente ausente das listas de diversos países, com destaque para Camarões, Croácia e Belarus.

A colocação do atacante inglês caiu para a décima posição nas votações de Camarões e da República Tcheca, enquanto o jornalista croata Zdravko Reić escolheu Rodri na primeira posição, seguido pelo norueguês Erling Haaland e depois pelo argentino Lionel Messi, colocando Kane em sexto e excluindo Yamal da lista dos 10 melhores jogadores.

O jornalista croata se desculpa por sua classificação

O jornalista croata reconheceu posteriormente ter cometido um erro na classificação de Kane, mas manteve sua decisão de não premiar o jovem jogador do Barcelona, considerando que ele não foi decisivo o suficiente durante a Copa do Mundo.

As votações também mostraram o impacto das preferências nacionais e regionais nas escolhas de alguns jornalistas; Grécia e Geórgia foram os únicos dois países que colocaram Kvaratskhelia na primeira posição.

Na Colômbia, o jornalista Pachi Andrade provocou amplas reações por conceder grande atenção ao seu compatriota Luis Díaz, ao lado de Willian Pacho e Julián Quiñones, apesar de as três primeiras posições de sua votação incluírem Kane, Rodri e Mbappé.

Em outras escolhas, o Vietnã preferiu Rodri em reconhecimento ao seu papel na Copa do Mundo, enquanto o Equador concedeu atenção especial aos jogadores franceses e colocou Mbappé, Olise e Dembélé entre seus quatro melhores jogadores.

Apesar da divergência dessas escolhas, Kane garantiu o prêmio com uma diferença de 28 pontos sobre Mbappé, em um resultado apertado que refletiu a diferença de pontos de vista dos votantes quanto à identidade do jogador mais merecedor da conquista da Bola de Ouro.

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