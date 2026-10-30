Apesar da conquista do inglês Harry Kane da Bola de Ouro de 2026, os detalhes da votação revelaram escolhas polêmicas e diversas surpresas, depois que os votos dos jornalistas internacionais mostraram claras diferenças na avaliação dos principais craques do mundo, chegando até a exclusão de nomes de destaque das listas dos 10 melhores jogadores.

A revista "France Football" revelou os detalhes dos votos de 100 jornalistas que participaram da votação, que concederam a Kane 1.055 pontos, à frente por uma diferença de apenas 28 pontos sobre o francês Kylian Mbappé, dono da segunda colocação com 1.027 pontos, enquanto o espanhol Lamine Yamal ficou em terceiro com 881 pontos, e seu compatriota Rodri ocupou a quarta posição.

Entre as escolhas mais surpreendentes, esteve o voto do jornalista grego, que colocou o georgiano Khvicha Kvaratskhelia na primeira posição, à frente de Rodri e Willian Pacho, enquanto reservou a Kane apenas a sétima posição, e tanto Mbappé quanto Yamal e Ousmane Dembélé ficaram de fora de sua lista dos 10 melhores jogadores.

Já o jornalista ucraniano escolheu o espanhol Fabián Ruiz para vencer o prêmio, à frente de Pau Cubarsí e Kvaratskhelia, sem incluir Mbappé em sua lista, enquanto Yamal ficou em sétimo e Kane em nono.

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A votação de Curaçao registrou outra surpresa, depois que o jornalista que a representava foi o único a colocar Michael Olise no topo de suas escolhas.

Países excluem Kane e Yamal de suas contas

Kane não esteve presente nas listas dos 10 melhores jogadores dos jornalistas da Costa do Marfim e do México, assim como Yamal ficou totalmente ausente das listas de diversos países, com destaque para Camarões, Croácia e Belarus.

A colocação do atacante inglês caiu para a décima posição nas votações de Camarões e da República Tcheca, enquanto o jornalista croata Zdravko Reić escolheu Rodri na primeira posição, seguido pelo norueguês Erling Haaland e depois pelo argentino Lionel Messi, colocando Kane em sexto e excluindo Yamal da lista dos 10 melhores jogadores.

O jornalista croata se desculpa por sua classificação

O jornalista croata reconheceu posteriormente ter cometido um erro na classificação de Kane, mas manteve sua decisão de não premiar o jovem jogador do Barcelona, considerando que ele não foi decisivo o suficiente durante a Copa do Mundo.

As votações também mostraram o impacto das preferências nacionais e regionais nas escolhas de alguns jornalistas; Grécia e Geórgia foram os únicos dois países que colocaram Kvaratskhelia na primeira posição.

Na Colômbia, o jornalista Pachi Andrade provocou amplas reações por conceder grande atenção ao seu compatriota Luis Díaz, ao lado de Willian Pacho e Julián Quiñones, apesar de as três primeiras posições de sua votação incluírem Kane, Rodri e Mbappé.

Em outras escolhas, o Vietnã preferiu Rodri em reconhecimento ao seu papel na Copa do Mundo, enquanto o Equador concedeu atenção especial aos jogadores franceses e colocou Mbappé, Olise e Dembélé entre seus quatro melhores jogadores.

Apesar da divergência dessas escolhas, Kane garantiu o prêmio com uma diferença de 28 pontos sobre Mbappé, em um resultado apertado que refletiu a diferença de pontos de vista dos votantes quanto à identidade do jogador mais merecedor da conquista da Bola de Ouro.