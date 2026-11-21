Após os ataques verbais de Jesse Marsch, Max Eberl deu uma resposta reveladora.
O diretor esportivo Max Eberl reagiu às duras palavras dirigidas ao Bayern de Munique pelo técnico do Canadá, Jesse Marsch, após a lesão de Alphonso Davies.
"Ficamos sabendo, mas não vamos responder a isso", disse Eberl após o empate por 1 a 1 com o 1. FC Köln, na noite de sexta-feira. Ele acrescentou: "Se não respondermos, isso já será uma resposta."
Pouco antes, Marsch havia atacado o clube recordista de títulos alemães. "Não tenho a impressão de que o Bayern se importe minimamente com a seleção canadense, embora eu conheça algumas pessoas lá e saiba como os alemães lidam com as seleções, sobretudo quando não se trata da seleção alemã", disse ele ao portal OneSoccer.
O ex-técnico do RB Leipzig também deixou claro: "Gosto do Bayern, mas quero que eles saibam: só porque somos do Canadá não significa que não sabemos o que estamos fazendo nem que somos um bando de idiotas." A seleção canadense quer "o melhor para Alphonso, para o Bayern de Munique e para as relações entre nós".
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Questionado sobre a relação com a federação canadense, Eberl respondeu de forma reveladora: "Às vezes, é melhor ficar em silêncio." Afinal, há um histórico delicado no qual Davies também foi o principal protagonista.
Por causa de Alphonso Davies, Bayern ameaçou processar o Canadá
A lesão no ligamento cruzado sofrida pelo lateral-esquerdo em março do ano passado provocou um forte atrito entre o Bayern e a Associação Canadense de Futebol. Enquanto o clube de Munique criticou a escalação de Davies no jogo sem importância contra os Estados Unidos pelo terceiro lugar da Liga das Nações da Concacaf, o Canadá havia inicialmente tranquilizado o clube quanto à condição do jogador.
A gravidade da lesão só foi diagnosticada quando Davies voltou a Munique, o que levou o dirigente do Bayern Jan-Christian Dreesen a ameaçar tomar medidas legais. Após uma conversa para esclarecer a situação, alguns meses depois, o Bayern desistiu de entrar com uma ação.
Conflito por Alphonso Davies volta à tona
Agora, o conflito parece ter se reacendido depois que Davies sofreu uma ruptura de fibras musculares na parte posterior da coxa esquerda, poucos minutos após voltar a ser titular pela primeira vez em mais de 600 dias, durante a última pausa para jogos de seleções. Com isso, ele pode ficar fora pelo restante do ano. O primeiro diagnóstico da federação falou, de forma um tanto enigmática, em uma "lesão na parte inferior do corpo". Depois, foi diagnosticada uma "leve distensão muscular".
Além disso, Davies revelou que, antes da partida, já havia sentido "um pouco de dor na região do joelho, ou seja, na parte inferior dos músculos posteriores da coxa". O departamento médico não ignorou o problema e chegou a solicitar uma ressonância magnética, que não mostrou nenhuma alteração.
Para piorar a situação do Bayern, Harry Kane e Michael Olise também se lesionaram contra o Köln. Kane ficará fora por meses. Ismael Saibari e Serge Gnabry também seguem indisponíveis, enquanto Luis Diaz, ao menos, está perto de voltar.