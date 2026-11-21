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Após os ataques verbais de Jesse Marsch, Max Eberl deu uma resposta reveladora.

O diretor esportivo Max Eberl reagiu às duras palavras dirigidas ao Bayern de Munique pelo técnico do Canadá, Jesse Marsch, após a lesão de Alphonso Davies.

"Ficamos sabendo, mas não vamos responder a isso", disse Eberl após o empate por 1 a 1 com o 1. FC Köln, na noite de sexta-feira. Ele acrescentou: "Se não respondermos, isso já será uma resposta."

Pouco antes, Marsch havia atacado o clube recordista de títulos alemães. "Não tenho a impressão de que o Bayern se importe minimamente com a seleção canadense, embora eu conheça algumas pessoas lá e saiba como os alemães lidam com as seleções, sobretudo quando não se trata da seleção alemã", disse ele ao portal OneSoccer.

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O ex-técnico do RB Leipzig também deixou claro: "Gosto do Bayern, mas quero que eles saibam: só porque somos do Canadá não significa que não sabemos o que estamos fazendo nem que somos um bando de idiotas." A seleção canadense quer "o melhor para Alphonso, para o Bayern de Munique e para as relações entre nós".

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Questionado sobre a relação com a federação canadense, Eberl respondeu de forma reveladora: "Às vezes, é melhor ficar em silêncio." Afinal, há um histórico delicado no qual Davies também foi o principal protagonista.

Por causa de Alphonso Davies, Bayern ameaçou processar o Canadá

A lesão no ligamento cruzado sofrida pelo lateral-esquerdo em março do ano passado provocou um forte atrito entre o Bayern e a Associação Canadense de Futebol. Enquanto o clube de Munique criticou a escalação de Davies no jogo sem importância contra os Estados Unidos pelo terceiro lugar da Liga das Nações da Concacaf, o Canadá havia inicialmente tranquilizado o clube quanto à condição do jogador.

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A gravidade da lesão só foi diagnosticada quando Davies voltou a Munique, o que levou o dirigente do Bayern Jan-Christian Dreesen a ameaçar tomar medidas legais . Após uma conversa para esclarecer a situação, alguns meses depois, o Bayern desistiu de entrar com uma ação.

Getty Images

Conflito por Alphonso Davies volta à tona

Agora, o conflito parece ter se reacendido depois que Davies sofreu uma ruptura de fibras musculares na parte posterior da coxa esquerda, poucos minutos após voltar a ser titular pela primeira vez em mais de 600 dias, durante a última pausa para jogos de seleções. Com isso, ele pode ficar fora pelo restante do ano . O primeiro diagnóstico da federação falou, de forma um tanto enigmática, em uma "lesão na parte inferior do corpo". Depois, foi diagnosticada uma "leve distensão muscular".

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Além disso, Davies revelou que, antes da partida, já havia sentido "um pouco de dor na região do joelho, ou seja, na parte inferior dos músculos posteriores da coxa". O departamento médico não ignorou o problema e chegou a solicitar uma ressonância magnética, que não mostrou nenhuma alteração.

Para piorar a situação do Bayern, Harry Kane e Michael Olise também se lesionaram contra o Köln . Kane ficará fora por meses. Ismael Saibari e Serge Gnabry também seguem indisponíveis, enquanto Luis Diaz, ao menos, está perto de voltar.