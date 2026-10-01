Horas depois de Cristiano Ronaldo deixar a concentração da seleção portuguesa, Rafael Leão vestirá a camisa número 7 que consagrou o craque ao longo de toda a sua carreira. Mas será que a Federação Portuguesa fez isso de propósito, em resposta à atitude do craque?

A União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) divulgou a lista dos jogadores de Portugal para o confronto com a Dinamarca, e constatou-se que Leão vestirá a camisa número 7 durante a partida marcada para quinta-feira em Copenhague, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

Ronaldo, de 41 anos, havia anunciado por meio de suas contas nas redes sociais a saída da concentração da seleção portuguesa, em protesto contra as declarações do treinador Jorge Jesus.

Jesus havia revelado que Ronaldo entrou em estado de fúria após não ter atuado sequer um minuto diante da Noruega no domingo, em um episódio que representou um acontecimento excepcional em sua trajetória internacional, pois foi a primeira vez em 18 anos que ele permaneceu no banco de reservas sem participar da partida.

O treinador português afirmou que é o responsável pela escolha da escalação e que não será influenciado por Ronaldo nem por ninguém.

Após a decisão de deixar a concentração, Ronaldo embarcou em um avião particular com destino a Madri, enquanto seus companheiros seguiram para o estádio Parken, em Copenhague, para realizar os treinos em preparação para o duelo com a Dinamarca.

Os regulamentos se impõem

Com a ausência de Ronaldo na lista de Portugal, a seleção se viu obrigada a conceder a camisa número 7 a outro jogador.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", os regulamentos da União Europeia de Futebol na Liga das Nações da Europa determinam que os jogadores incluídos na lista da partida sejam numerados de 1 a 23.

O ponta do Galatasaray vestia a camisa número 17 durante as duas primeiras partidas da seleção portuguesa no torneio, mas desta vez aparecerá com o número que esteve ligado por anos a Cristiano Ronaldo, em meio a uma crise cujos desdobramentos ainda continuam.