A expulsão de Vinícius Júnior diante do Villarreal acendeu uma nova onda de polêmica dentro do Real Madrid, depois que pessoas próximas ao craque brasileiro manifestaram seu descontentamento com a decisão da arbitragem, relembrando um episódio anterior que levantou questionamentos sobre a coerência das decisões.

Segundo o site francês "Foot Mercato", citando o jornal espanhol "Marca", familiares e amigos de Vinícius comentaram o lance em que o jogador puxou o cabelo de Nathan Saliba, o que resultou na anulação de seu gol e na exibição do cartão vermelho.

Apesar de uma das pessoas próximas ao dono da camisa número 7 reconhecer que as regras podem justificar a decisão do árbitro, ela questionou o quanto sua aplicação é coerente, afirmando: "A regra é justa, mas será que esqueceram o que aconteceu diante do Valencia?".

Essa declaração reflete um sentimento de injustiça nos bastidores do clube merengue, em meio ao aumento das críticas sobre os critérios de arbitragem no Campeonato Espanhol.

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A sensibilidade da situação cresce com a possibilidade de suspensão de Vinícius, o que pode ameaçar sua participação no aguardado Clássico contra o Barcelona, fazendo com que o episódio de sua expulsão continue sendo o centro da polêmica no Real Madrid e na imprensa espanhola.