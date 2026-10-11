Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

As reações dos próximos de Vinícius Júnior à sua expulsão polêmica

Vinicius Junior
Real Madrid x Villarreal
Real Madrid
Villarreal
La Liga
Roma x Real Madrid
Roma
Liga dos Campeões
Brasil
Espanha
Itália

Será que esqueceram o que aconteceu diante do Valencia?

A expulsão de Vinícius Júnior diante do Villarreal acendeu uma nova onda de polêmica dentro do Real Madrid, depois que pessoas próximas ao craque brasileiro manifestaram seu descontentamento com a decisão da arbitragem, relembrando um episódio anterior que levantou questionamentos sobre a coerência das decisões.

Segundo o site francês "Foot Mercato", citando o jornal espanhol "Marca", familiares e amigos de Vinícius comentaram o lance em que o jogador puxou o cabelo de Nathan Saliba, o que resultou na anulação de seu gol e na exibição do cartão vermelho.

Apesar de uma das pessoas próximas ao dono da camisa número 7 reconhecer que as regras podem justificar a decisão do árbitro, ela questionou o quanto sua aplicação é coerente, afirmando: "A regra é justa, mas será que esqueceram o que aconteceu diante do Valencia?".

Essa declaração reflete um sentimento de injustiça nos bastidores do clube merengue, em meio ao aumento das críticas sobre os critérios de arbitragem no Campeonato Espanhol.

A sensibilidade da situação cresce com a possibilidade de suspensão de Vinícius, o que pode ameaçar sua participação no aguardado Clássico contra o Barcelona, fazendo com que o episódio de sua expulsão continue sendo o centro da polêmica no Real Madrid e na imprensa espanhola.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google