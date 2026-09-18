Em uma entrevista com o ex-profissional Jorge Valdano para Movistar Plus, o jogador de ataque de 19 anos do Barcelona afirmou que, em princípio, a Bola de Ouro deveria ser vencida pelo melhor jogador, e não pelo atleta com mais gols marcados.

"Acho que a Bola de Ouro deveria ir para o melhor jogador do mundo, ponto final. Não para um jogador que marcou 80 gols, porque, se você faz 80 gols, recebe por isso o prêmio de 'artilheiro'. São duas coisas bem diferentes, e as pessoas não entendem isso", disse Yamal.

Para o campeão mundial e europeu com a seleção espanhola, o melhor jogador nem sempre é, ao mesmo tempo, o melhor artilheiro. "O melhor jogador do mundo é aquele que, como comentarista, você acompanha em uma partida e sente prazer em ver jogar: você olha para ele e pensa: 'Esse é um jogador que se diferencia claramente de todos os outros.'"

Somente quando o prêmio voltar a ser dado ao melhor jogador de futebol, "e não àquele que faz mais gols ou que conquistou mais títulos", a Bola de Ouro recuperará seu "verdadeiro valor".

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Quais jogadores têm as melhores chances de ganhar a Bola de Ouro?

As declarações de Yamal devem ser entendidas como uma clara alfinetada em Kane, que, com um total de 73 gols oficiais pelo Bayern de Munique e pela seleção inglesa, foi premiado recentemente com a Chuteira de Ouro como melhor artilheiro da temporada passada.

Kane e Yamal são considerados, ao lado de Kylian Mbappe, do Real Madrid, e do astro do PSG Ousmane Dembele, os maiores favoritos para ganhar a Bola de Ouro. Principalmente Yamal e Mbappe vinham se colocando em evidência nos últimos dias com uma autopromoção questionável.

"Mbappe e eu somos os dois melhores do mundo, mas acho que neste ano eu a merecia. Para mim, isso está claro, e todo mundo que assiste aos jogos sabe disso", disse, por exemplo, o espanhol de 19 anos.

Com a camisa do Barcelona, Yamal conquistou o título de LaLiga no ano passado e, no total, somou 42 participações em gols em 45 jogos por todas as competições (24 gols e 18 assistências). Seu maior argumento para a mais prestigiosa premiação individual, porém, deve ser a conquista da Copa do Mundo com a Espanha.