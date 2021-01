As melhores contratações dos times brasileiros em 2020

Galhardo, Pedro, Diego Souza e outros jogadores que foram destaque em seus novos clubes em 2020

Em uma temporada tão atípica como a de 2020, novos contratados tiveram que se provar rapidamente para justificar o investimento dos clubes, mas nem todos conseguiram a aprovação da comissão técnica e dos torcedores.

Para a alegria dos fãs do futebol, mesmo em tempos caóticos alguns jogadores parecem não ter sentido o peso das camisas de alguns dos gigantes brasileiros, se encaixando com facilidade nos elencos e dando retorno técnico imediato a seus clubes. É o caso de Galhardo, Pedro, Diego Souza e outros atletas. Confira a lista:

Thiago Galhardo -

Contratado pelo Inter junto ao Ceará após a boa temporada de 2019 pelo Vovô, Thiago Galhardo não demorou a mostrar suas credenciais pelo , onde rapidamente se tornou um grande destaque. Atual artilheiro do Brasileirão com 16 gols marcados, Galhardo já soma 22 na temporada, brigando entre os maiores matadores do na atualidade.

Pedro -

Em um elenco com Gabigol, Bruno Henrique e Pedro Rocha, Pedro chegou ao Flamengo após uma experiência frustrada na como mais uma peça para um elenco recheado, mas mostrou que tem qualidade para brilhar no time carioca. Em 42 oportunidades, foram 21 bolas na rede, incluindo participações importantes, como a no intenso duelo contra o .

Diego Souza -

Do alto de seus 35 anos, com passagens por nada menos do que 13 times em sua carreira , nem mesmo Diego Souza podia prever o seu brilhante ano de 2020 pelo Grêmio. O atacante se adaptou rapidamente ao esquema da equipe de Renato Gaúcho, se tornando a referência do ataque tricolor, com 22 gols marcados.

Germán Cano -

Quando chegou ao Vasco vindo do Independiente de Medellín, Germán Cano não era exatamente conhecido no Brasil. Para a sorte da torcida do Vasco, o argentino não demorou a decidir partidas pelo clube carioca. Mesmo com a má fase do Vasco, Cano segue marcando, acumulando 21 gols até aqui.

Luciano - SPFC

O de Fernando Diniz caminha a passos largos para o título do Brasileirão 2020, e entre os responsáveis pela virada do tricolor paulista está Luciano, que já marcou 18 vezes na temporada. Ao lado do jovem Brenner, o atacante forma a dupla de ataque mais eficiente do Brasileirão, que já balançou as redes 47 vezes.

Keno - Atlético Mineiro

Após uma boa passagem pelo , Keno estava desde 2018 fora do país, jogando pelo Pyramids ( ) e Al-Jazira ( ). Repatriado pelo de Jorge Sampaoli em 2020, “Kenaldinho” vem aterrorizando defesas pelo time mineiro, com dez gols marcados e outras seis assistências distribuídas.

Viña - Palmeiras

Desde a chegada de Matias Viña, o Palmeiras resolveu seus problemas com a lateral esquerda, que se arrastavam por diversas temporadas. Seguro defensivamente e eficiente no apoio, o jovem uruguaio mostra muita qualidade e regularidade pelo , onde se tornou um dos pilares do elenco.