As lesões cercam o Barcelona, e Flick teme o pior

As lesões continuaram a atingir a defesa do Barcelona nas últimas semanas, depois que a maioria dos problemas físicos se concentrou no setor defensivo, e o sofrimento do clube catalão não se limitou apenas à quantidade de desfalques.

Diante das ausências de Andreas Christensen, Eric García, Jules Koundé e Xavi Espart, e com Gerard Martín sofrendo com algumas dores e necessitando de repouso, além de Pau Cubarsí sendo o único zagueiro central disponível em 100%, Hansi Flick foi obrigado a recorrer a uma linha defensiva experimental diante do Deportivo Alavés, na qual Brian Fariñas ocupou a posição de lateral-direito e Frenkie de Jong atuou na zaga central, enquanto João Cancelo seguiu jogando pelo lado esquerdo da defesa.

O jornal espanhol "Sport" revelou que o sofrimento defensivo do Barcelona ainda preocupa Hansi Flick, que não demonstrou qualquer otimismo quanto à data de retorno dos lesionados, isso após a goleada sobre o Alavés.

Pelo contrário, disse o treinador alemão: "Ainda não sabemos quando eles vão voltar, e estamos trabalhando nisso. Há uma evolução positiva em suas condições, mas a situação não é a melhor para nós", antes de esclarecer com franqueza: "Temos que resistir durante as duas próximas partidas".

E acrescentou: "Espero o retorno de um ou dois jogadores. Christensen está perto de voltar aos treinos, mas não queremos arriscar. E depois disso teremos um período de duas semanas para a recuperação. Vamos ver como vamos lidar com a situação, pois precisamos de todos os jogadores até o fim da temporada".

Situação difícil antes da Liga dos Campeões

E depois de o Barcelona recuperar o seu melhor nível após as derrotas para o Paris Saint-Germain e o Real Madrid, uma outra semana difícil aguarda o clube catalão antes da pausa internacional de novembro.

O Barcelona recebe o Aston Villa na próxima terça-feira no estádio Spotify Camp Nou, antes de visitar o Atlético de Madrid no domingo, no mesmo horário.

O estádio "Riyadh Air Metropolitano" vai sediar um confronto em que as duas equipes disputarão a liderança do Campeonato Espanhol, já que atualmente apenas dois pontos separam o clube catalão do seu rival madrilenho.

E, conforme explicou a rádio "Cadena Ser", não há clima de otimismo dentro do vestiário do Barcelona quanto à possibilidade de recuperar algum dos lesionados antes do confronto da Liga dos Campeões da Europa.

E apesar de Christensen, Eric García e Jules Koundé estarem perto do retorno, o trio não estará à disposição para a partida contra o Aston Villa, a não ser que ocorra uma grande surpresa.

Já Xavi Espart não deve retornar antes do fim de 2026 ou do início de 2027, na melhor das hipóteses.

Não se descarta que um dos três defensores que estão perto do retorno consiga alcançar a partida do Barcelona contra o Atlético de Madrid no estádio Riyadh Air Metropolitano, mas, mesmo que isso aconteça, o jogador não terá recuperado o ritmo de jogo e, portanto, não estará na melhor condição que lhe permita participar como titular.

Eric García sente uma melhora em sua condição e tentará se recuperar a tempo, mas Flick já afirmou, no sábado, após a vitória sobre o Alavés, que não vai se precipitar em busca de ganhos a curto prazo, e não arriscará escalar qualquer jogador antes da completa recuperação, já que a prioridade é reduzir gradualmente o número de lesionados.