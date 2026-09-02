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As desgraças se acumulam: aberto processo disciplinar contra astro do Real Madrid

La Liga
Real Madrid
R. Asencio
Espanha

As desgraças se acumulam sobre Raúl Asencio, estrela do Real Madrid, que foi recentemente condenado ao pagamento de uma multa, além da suspensão da carteira de motorista por um período de 8 meses, após ser considerado culpado por dirigir sob o efeito de álcool.

A rádio Cope informou que o Real Madrid decidiu abrir um processo disciplinar contra Raúl Asencio, e espera-se que lhe seja imposta uma multa elevada.

Até o momento não ficou clara a punição que o Real Madrid decidiu impor ao jogador, mas, segundo revelou o jornalista Melchor Ruiz, o clube merengue abriu um processo disciplinar contra ele, em conformidade com o regulamento interno da instituição.

A ação do Real Madrid ocorreu porque o que aconteceu afeta a imagem do clube merengue, considerando que a atitude do jogador envolve uma conduta negligente.

O Real Madrid já estava a par do ocorrido, depois que o próprio jogador informou o clube sobre o episódio.

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E agora, com base no grau de gravidade que o clube determinar em relação aos fatos, será imposta uma punição financeira ou qualquer outra sanção prevista no regulamento interno.

O Real Madrid já havia imposto a Aurélien Tchouaméni e Fede Valverde, após a discussão ocorrida entre eles na temporada passada, uma multa de 500 mil euros para cada um.

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