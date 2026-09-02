As desgraças se acumulam sobre Raúl Asencio, estrela do Real Madrid, que foi recentemente condenado ao pagamento de uma multa, além da suspensão da carteira de motorista por um período de 8 meses, após ser considerado culpado por dirigir sob o efeito de álcool.

A rádio Cope informou que o Real Madrid decidiu abrir um processo disciplinar contra Raúl Asencio, e espera-se que lhe seja imposta uma multa elevada.

Até o momento não ficou clara a punição que o Real Madrid decidiu impor ao jogador, mas, segundo revelou o jornalista Melchor Ruiz, o clube merengue abriu um processo disciplinar contra ele, em conformidade com o regulamento interno da instituição.

A ação do Real Madrid ocorreu porque o que aconteceu afeta a imagem do clube merengue, considerando que a atitude do jogador envolve uma conduta negligente.

O Real Madrid já estava a par do ocorrido, depois que o próprio jogador informou o clube sobre o episódio.

E agora, com base no grau de gravidade que o clube determinar em relação aos fatos, será imposta uma punição financeira ou qualquer outra sanção prevista no regulamento interno.

O Real Madrid já havia imposto a Aurélien Tchouaméni e Fede Valverde, após a discussão ocorrida entre eles na temporada passada, uma multa de 500 mil euros para cada um.

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