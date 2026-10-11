As desgraças não vêm sozinhas: novo golpe abala Vinícius Júnior

Enquanto Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, aguarda a definição do tempo de sua suspensão após ser expulso com cartão vermelho direto na noite de sábado contra o Villarreal, o brasileiro passa por algumas turbulências em sua vida pessoal.

Foi um fim de semana movimentado para Vinícius Júnior: poucas horas depois de receber um cartão vermelho direto na vitória do Real Madrid sobre o Villarreal (1 a 0) no Campeonato Espanhol, o que pode fazê-lo desfalcar o clássico contra o rival Barcelona no dia 25 de outubro, o ponta brasileiro se separou oficialmente de sua companheira Virginia Fonseca, segundo informou a rede francesa "RMC".

Em um comunicado divulgado à imprensa brasileira, a assessoria de imprensa da influenciadora brasileira, que tem 56 milhões de seguidores no Instagram, confirmou a notícia da separação, esclarecendo que "não houve qualquer desentendimento ou discussão", mas apenas um "acordo tácito para encerrar a relação". Até o momento, nenhuma das partes comentou o assunto.

Desde outubro de 2025, Vinícius e Virginia Fonseca se tornaram tema de amplo debate no Brasil e na Espanha, e a relação dos dois viveu diversas reviravoltas: depois de uma separação pública em maio, voltaram a ficar juntos em julho.

O casal apareceu recentemente junto em várias ocasiões públicas e, em meados de setembro, a aparição dos dois de mãos dadas no Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 não passou despercebida.

Dentro de campo, Vinícius atravessa uma crise de confiança. Depois de entrar em campo diante do Villarreal, tendo começado no banco de reservas pela primeira vez nesta temporada no sábado, ele passou de herói a vilão em poucos segundos: acreditou ter ampliado o placar antes de acabar expulso por puxar o cabelo do canadense Nathan Saliba no início da jogada (aos 71 minutos).

O que aconteceu levou o técnico do Real Madrid, José Mourinho, que ficou furioso com a decisão do árbitro, a boicotar a entrevista coletiva após a partida.











