A polêmica dentro do Real Madrid durante a janela de transferências girou em torno da necessidade de contratar um jogador para o meio-campo, uma necessidade que o próprio clube admitiu quando explorou a possibilidade de contratar Rodri, antes de a negociação ser interrompida e o clube decidir apostar nas peças disponíveis ao lado de Bernardo Silva, cujas funções com a equipe branca passaram a se ajustar mais às de um volante do que às de um armador, posição que costumava ocupar no City.

De acordo com o jornal espanhol "As", as competições oficiais começaram e os mesmos problemas voltaram a se repetir, o que ficou especialmente evidente durante o confronto contra a Inter, quando o Real Madrid não conseguiu impor seu domínio no jogo em praticamente nenhum momento, enquanto Valverde declarou após a partida, explicando que o próprio Mourinho pedia aos jogadores que mantivessem a posse de bola e diminuíssem o ritmo da partida, mas isso não aconteceu.

Essa crise remonta à temporada passada, quando Arbeloa conseguiu, na época, resolvê-la parcialmente graças ao surgimento de um nome inesperado que se impôs no time titular do Real Madrid: Thiago Pitarch. O meio-campista, que jogava então no Castilla, passou a atuar com regularidade como titular na equipe principal, acumulou mais de 800 minutos e foi titular nos dois jogos contra o City nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa e no jogo de ida das quartas de final diante do Bayern.

O papel de Thiago Pitarch não estava claro nesta temporada, já que a ideia de sua saída era cogitada, mas sua lesão no início da pré-temporada interrompeu qualquer opção de partida, fazendo com que o jogador permanecesse com a equipe principal apesar de estar inscrito como jogador do time reserva por falta de vagas. Ainda assim, ele goza do status de jogador do elenco principal e de um novo contrato que o coloca nessa categoria, restando-lhe o desafio mais difícil, que é o de participar das partidas.

O jogador enfrenta dificuldade para encontrar espaço suficiente, pois Mourinho aposta no esquema 4-2-3-1, que limita a posição de Pitarch ao duplo pivô, onde ele compete com Valverde, Tchouaméni, Camavinga e Bernardo Silva, aparecendo Thiago, a princípio, como quinta opção entre cinco jogadores. No entanto, ele se apoia nas qualidades que demonstrou na temporada passada e em sua personalidade forte, já que não sentiu a pressão da camisa do Real Madrid quando a vestiu.

Mourinho demonstrou interesse limitado por Thiago no período recente por causa de sua lesão anterior, mas ele sabe o que o jogador ofereceu na temporada passada e o que pode oferecer à equipe num futuro próximo. Mourinho disse diretamente: "Não é um jogador para atuar na categoria do Castilla, mas sim um jogador do time principal e de quem eu gosto muito. Ele tem qualidades de que gosto imensamente e, quando estiver em plena condição, fará parte do grupo, e então estarão à sua espera minutos para atuar, pois ele tem uma qualidade altíssima".

Mourinho exige do jogador Thiago Pitarch que melhore seu lado físico para competir da forma que o treinador português deseja, especialmente nos aspectos defensivos, tendo lhe dito diretamente: "A única coisa que digo a ele é que os músculos das suas pernas se parecem com os meus, e ele precisa acrescentar ali dois quilos por meio do trabalho".

Thiago segue trabalhando depois de ter sido privado de fazer a pré-temporada, travando uma batalha contra as circunstâncias representadas por sua condição física, pela forte concorrência e por um treinador que ainda não o conhece por completo, tudo isso para dar início à sua temporada 2026-2027.



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