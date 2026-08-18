Artilheiro do Grêmio na temporada, Carlos Vinícius pode estar de saída do Tricolor

O Grêmio pode ter que lidar com uma difícil decisão nos próximos meses. Principal goleador da equipe em 2026, Carlos Vinícius tem sua permanência no Tricolor colocada em xeque diante do processo de reestruturação financeira promovido pela diretoria. O clube busca reduzir os custos do elenco, enquanto o centroavante se tornou uma das principais peças ofensivas do time.

A importância de Carlos Vinícius para o Grêmio fica evidente nos números. Em 2026, o atacante soma 18 gols e duas assistências em 40 partidas, sendo o artilheiro da equipe na temporada. Além disso, o camisa 9 acumula 30 gols em 54 jogos em sua passagem pelo Tricolor gaúcho, onde chegou vindo do Fulham, em 2024, após não renovar seu contrato com a equipe inglesa.

Apesar do desempenho dentro de campo, o futuro do jogador ainda não está definido. Carlos Vinícius tem contrato com o Grêmio somente até o fim de 2026 e não atingiu as metas previstas para uma renovação automática. Com isso, o clube precisa negociar diretamente com o estafe do atacante para tentar estender o vínculo.

O problema é que a situação financeira gremista pode dificultar o acordo. A atual diretoria trabalha para diminuir a folha salarial e reorganizar as contas do clube, depois de encontrar um cenário financeiro considerado delicado no início da gestão. Nesse contexto, a permanência de jogadores com contratos considerados importantes passou a ser analisada com ainda mais cautela.

Atualmente, o atacante de 31 anos recebe cerca de R$ 900 mil por mês, mas pediu ao Grêmio um aumento para R$ 2,1 milhões, segundo o jornalista argentino Juan Pablo Mendez. A pedida inclui uma renovação de três anos e que, caso atinja metas, pode chegar a R$ 2,5 milhões por mês. Até agora, o Grêmio não deu nenhuma declaração oficial em resposta ao estafe de Carlos Vinícius.

Na terceira colocação da artilharia do Brasileirão de 2026, com 10 gols, Carlos Vinícius espera balançar as redes novamente no próximo confronto do Grêmio, neste domingo (23). A equipe visita o Red Bull Bragantino pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h (horário de Brasília, em busca de garantir os três pontos e se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, o Tricolor ocupa a 15ª posição, com 25 pontos.