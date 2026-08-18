Artilheiro do Brasileirão, Pedro se aproxima de marca de Gabigol na Libertadores

A goleada do Flamengo por 5 a 1 sobre o Mirassol, no último domingo (16), colocou Pedro novamente no topo da artilharia do Brasileirão 2026. Com os dois gols marcados na partida, o atacante chegou aos 14 na competição e empatou com Kevin Viveros, do Athletico, na liderança da lista. Agora, o camisa 9 volta suas atenções para a Libertadores, onde está próximo de superar a marca histórica de outro ídolo flamenguista.

Pedro tem 28 gols pelo Flamengo na história da Libertadores e precisa de mais três para ultrapassar Gabigol, que marcou 30 vezes pelo clube na competição. Com dois gols, o centroavante igualará o ídolo rubro-negro e, com três, se tornará o maior artilheiro do Flamengo no torneio continental. Bruno Henrique, também integrante do atual elenco, completa o top 3, com 24 bolas na rede.

Depois da vitória sobre o Mirassol, Pedro destacou a importância do resultado para a briga pela liderança do Brasileirão e projetou o confronto decisivo com o Cruzeiro pela Libertadores.

"Agora, pega ainda mais confiança para o jogo de quarta-feira. Nosso propósito era esse, vencer aqui na casa dos caras e chegar perto do Palmeiras. Vai ser mais um grande duelo contra o Cruzeiro, grande equipe, vai ser difícil mas é trabalhar nesses dois dias que temos para chegar forte e conseguir o resultado em casa",disse, em entrevista ao Premiere.

No empate por 1 a 1 na ida das oitavas de final, Pedro não começou entre os titulares por opção de Leonardo Jardim. O treinador escalou Bruno Henrique como centroavante, enquanto o camisa 9 entrou apenas aos 20 minutos do segundo tempo.

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores. O Rubro-Negro precisa da vitória para avançar às quartas de final, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Depois do duelo continental, as equipes se reencontram no sábado (22), desta vez no Mineirão, às 20h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do Brasileirão 2026.