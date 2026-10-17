Um artigo de opinião publicado pelo jornal catalão "Sport" abriu fogo contra o Real Madrid e seu presidente Florentino Pérez, aproveitando o clima de polêmica que envolve o clube no último período, em razão do agravamento da crise com Javier Tebas, presidente da LaLiga, além das declarações de José Mourinho, treinador do time merengue, sobre o momento do anúncio da punição de Vinícius Júnior antes do confronto com a Roma na Liga dos Campeões.

Mourinho havia contestado o anúncio da suspensão de Vinícius apenas duas horas antes do início da partida, considerando que o momento escolhido para revelar a punição levanta pontos de interrogação sobre seu impacto na concentração do jogador, num momento em que segue o duelo verbal entre o Real Madrid e a LaLiga.

Esse cenário serviu de porta de entrada para o jornalista espanhol Hugo Scocchia apresentar uma leitura irônica e afiada daquilo que considera uma transformação na imagem do clube merengue, criticando o que descreveu como a aposta no barulho, nos comunicados e nos vídeos promocionais em vez do foco no desempenho dentro de campo. Ele também dirigiu críticas a Pérez e à sua aposta em Mourinho para conduzir a atual fase.

Em seu artigo, intitulado Florentino Pérez e Mourinho: a arte de gritar muito sem apresentar nenhum futebol, Scocchia não se limitou a criticar o discurso midiático do clube, mas também retomou o que aconteceu no confronto com a Roma, considerando que o time italiano impôs sua superioridade durante longos períodos, antes de os olhares se voltarem novamente para a polêmica em torno do Real Madrid em vez de se falar de futebol.

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E eis o texto do artigo:

"Eu queria escrever sobre a bela atuação do Barcelona, ou talvez sobre um vídeo incrível dos gols de Messi que quase entraram, que encontrei nas redes sociais. Não queria cair de novo na mesma armadilha em que caí nas últimas semanas. Mas a cena absurda e risível que presenciamos a 600 quilômetros de Barcelona merece de fato milhares de palavras. Sei, caro leitor, que a coisa pode parecer uma espécie de obsessão, mas na verdade é apenas diversão e prazer.

O Real Madrid é aquele gigante nobre que se transforma em um mendigo de roupas esfarrapadas. Ou, como o descreveria o grande escritor italiano Gianni Brera: "um nobre decaído". Pois depois de dezenas de comunicados, de partidas sem futebol e de centenas de vídeos promocionais caricatos transmitidos pelo canal oficial do clube, podemos afirmar com toda a confiança que Florentino Pérez contratou José Mourinho para explodir tudo ao seu redor. Pois quando faltam as ideias e se vive o fim de uma era, não resta a ninguém senão a esperança de que o barulho seja tão estridente que impeça os outros de ver a queda no abismo. Mas esse método de camuflagem já está tão exposto e banalizado que se torna impossível esconder a verdade. O truque pode funcionar na primeira vez, mas repeti-lo duas vezes te expõe ao risco de ser desmascarado. E acho que todos nós já o descobrimos nesta altura.

Falemos de futebol: na última partida europeia do time merengue, e à parte o resultado e a habitual virada do Real Madrid, a Roma foi completamente superior durante 80 minutos. Foi um passeio futebolístico que terminou, como as coisas terminam na Itália, em tragédia para os donos da casa. E como Mourinho sabe muito bem a realidade do que está acontecendo, ele se mexeu cedo, exibindo sua capacidade de antecipar os acontecimentos, e saiu minutos antes do início da partida para denunciar o que descreveu como um ataque contínuo ao qual o Real Madrid está sendo submetido mais uma vez.

O anúncio da punição de um dos jogadores minutos antes do início da partida foi um plano maquiavélico cujo objetivo era desconcentrar o principal astro do time. Um entre tantos desses astros! Que falta de confiança nele, se acredita que um jogador profissional não é capaz de suportar uma punição anunciada previamente! Mas ele, apoiando-se nos jogadores reservas, que parecem mais preparados para competir do que aqueles que dominam o time graças aos seus salários e não ao seu mérito, guardou essa carta de vítima para usá-la em outra ocasião.

Florentino não tem mais ideias do que têm seus jogadores dentro de campo. E por isso apostou tudo no treinador português, que domina a arte de gritar muito para esconder as diversas deficiências. Quanto a Florentino Pérez, de quem duvido que vá completar seu mandato atual, ele se preocupa mais com os vídeos produzidos por seu canal de televisão do que com o desempenho de seu time. Lá, muito barulho, muitos comunicados e pouco futebol. Aqui, apenas diversão e prazer".